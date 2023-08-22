VinFast盤中瘋漲167% 市值衝破千億美元

越南電動車新創VinFast於本月15日在那斯達克上市，首日股價狂飆254%，但隨後三個交易日便大幅滑落，該公司股價22日再度爆衝，盤中一度飆167%，市值超車保時捷，成為全球第三大的上市汽車股，終場漲幅收斂至108.87%。

VinFast在2017年成立，為越南最大集團之一Vingroup子公司。今年5月，VinFast宣布與特殊目的收購公司（SPAC）Black Spade Acquisition合併上市，接著於本月15日在那斯達克上市，首日股價便飆漲254%，市值升破850億美元，大幅高過底特律三大車廠通用、福特和Stellantis，但蜜月行情僅僅持續一天，隨後三個交易日該公司股價大幅滑落，上周五盤初一度跌至11.61美元，日內最大跌幅達到的42%，市值蒸發逾一半。

由於VinFast流通在外的股數較少，意味著其股價較易於出現波動。該公司股價於22日再度狂飆，盤中一度上漲逾167%，最高報46.98美元，盤中市值超越保時捷，成為全球市值第三的上市汽車股，僅次於特斯拉和日本豐田，更因波動性過大而出現首次熔斷。VinFast最終收報36.72美元，漲幅108.87%，市值來到1,671.20億美元。

不過，外媒針對VinFast的漲勢報導指出，VinFast的23億股流通股中只有幾百萬股可供交易，供需問題導致股價飆升，且目前沒有華爾街分析師出版報告進行財務預測和評估，因此呼籲投資人切勿追高。

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