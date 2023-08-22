輝達財報將出爐 看漲期權大獲青睞

輝達即將於美國時間23日公布財報，從選擇權市場來看，投資人押注輝達財報將再度報捷、股價強勁漲勢有望延續。

在人工智慧（AI）發展如火如荼之際，輝達被視為是市場風向球，今年5月，輝達公布2024 財年第一季度財報以及第二季財測，受惠於全球巨量訂單不斷湧入，輝達當時的財測超乎預期，帶動該公司股價狂噴24%，市值增長1,840億美元，寫下美國有史以來第三大單日市值漲幅，因此市場密切關注本周將出爐的第二財季財報。

根據芝加哥選擇權交易所全球市場公司的數據，投資人今年已斥資1,000億美元購入輝達的選擇權，其中約60%與看漲期權相關，意即押注股價將持續上漲，除了特斯拉之外，美股歷史上未曾有其他公司引起市場如此大興趣。

在輝達公布財報前夕，選擇權購入潮持續湧現，發行在外的選擇權多單達到高峰，最受青睞的選擇權看好輝達站上500美元，有些更是押注600或700美元。

部分受到追捧的是數日內到期的選擇權，意味著投資人欲從中快速獲利，野村證券指出，投資人今年對於一日期權的興趣顯著攀升，交易量在本月創下新高。從整體選擇權定價看來，交易商押注財報出爐後，輝達股價可能在周末前出現約11%的波動，遠高於該公司過去八次公布財報後的平均波動幅度7%。

有鑑於AI熱潮席捲全球，華爾街投行不斷上調對於輝達的目標價，平均目標價已來到520美元，較一周前的505美元高出約3%，金融數據和軟體公司慧甚（FactSet）數據顯示，甚至有分析師將輝達的目標價提高至1,000美元。

輝達在本周一大漲8.5%後，周二早盤漲勢延續，股價一度來到歷史新高481美元，飛越7月14日的高點，但隨後一路下挫，終場收跌2.77%，收報每股456.68美元。

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