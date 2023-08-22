日本公債殖利率 飆九年新高

受到全球利率攀升壓力的影響，日本10年期公債殖利率22日攀抵九年多新高，推升日本銀行（央行）可能進場干預額外購債以減緩殖利率漲勢的市場預期。

日本10年期公債殖利率22日上漲1.5個基點至0.665％，創下2014年1月以來最高。5年期公債殖利率揚升1個基點至0.235％，改寫今年2月24日以來新高。20年期公債殖利率升至1.4％，創1月13日以來最高。

日銀自7月28日調整殖利率曲線控管政策，允許10年期公債殖利率最終升抵1％，但前提是升勢不能過猛。自那時起，日銀已兩度進場購債。

日本10年期公債殖利率22日攀抵九年多高點，比起日銀上次干預時的水平還高，令市場預期該機構可能再度出手介入。

但是日銀迄今並未宣布任何緊急購債行動，市場分析師推估原因可能是「殖利率升勢還算平穩」。

日本岡三證券（Okasan Securities）資深債券策略師長谷川直也（Naoya Hasegawa）表示：「日債殖利率跟隨美債腳步揚升，並非由投機活動所推動，這正是日銀沒有介入的原因。」

市場亦好奇，日銀對於10年期公債殖利率揚升的容忍程度究竟到哪裡？三菱UFJ摩根士丹利證券固定收益策略師鶴田圭介（Keisuke Tsuruta）表示：「市場依然在摸索日銀對於十年債息的容忍水平。我們依然不確定日銀下一次介入時機，是在殖利率達到0.7％或迅速上升時。」

當前，美國公債殖利率持續攀升，加上日本國內通膨升溫，不僅推升日本公債殖利率，更加劇日銀進一步調整超寬鬆貨幣政策的壓力。

美國10年期公債殖利率目前維持在2007年以來最高，在4.35％附近徘徊，原因是美國經濟展現韌性，令投資者認為即便美國聯準會（Fed）停止升息，利率依然會維持在高檔一段時間。