標普揮刀 銀行股再遇逆風 道瓊收黑175點

市場靜待聯準會主席鮑爾周五在傑克森霍爾年會的談話，華爾街股市22日開高走低，在標普下調若干地區銀行的評級後，銀行股承壓，零售股也表現不佳，四大指數中僅那斯達克指數收紅。

道瓊工業指數下挫174.86點，或0.51%，收報34,288.83點；標普500指數下跌12.22點，或0.28%，收在4,387.55點；那斯達克指數上揚8.28點，或0.06%，收13,505.87點；費城半導體指數下跌33.05點，或0.93%，收報3,527.69點。

數據方面，由於利率上升、庫存偏低，美國7月成屋銷售月減2.2%至407萬戶，大幅遜於市場預期的月減0.2%，且為2010年以來7月同期新低；截至7月底為止，約有111萬戶待售房屋，為1999年以來7月庫存的最低水準，較去年同期下滑了14.6%。

2年期美債殖利率周二最高漲5個基點，站穩5%關口上方，創下7月6日以來的近七周盤中最高；10年期美債殖利率則一度升2.6個基點至4.366%，刷新2007年下旬以來的近十六年最高，不過在美股盤中轉跌逾兩個基點，下逼4.30%。

政經方面，國際信評機構標準普爾（S&P）於21日跟進穆迪，下調了五家地區銀行的信用評等，並警告籌資風險與獲利能力疲軟，考驗銀行業的信用體質，拖累銀行股下挫，美國四大行齊跌逾2%。

市場靜待鮑爾本周五的談話，市場普遍預期他會暗示將高利率維持更長時間。明年票委、里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）則表示，近期數據反映出美國經濟有再度加速的徵兆，可能令通膨維持在高位，倘若這樣的情形使通膨未回落至2%目標，聯準會便有必要進一步升息性，不過他也強調無意揣測聯準會9月的議息決定。

地緣政治方面，中美關係釋出和緩訊號，中國商務部22日證實，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）應中國商務部長王文濤邀請，將於本月27日至30日訪中，將前往北京和上海，與中國政府高級官員和美國商界領袖會晤。

於此同時，美國商務部周二宣布將部分中國實體從「未經核實清單」（Unverified List）清單排除，北京普科測控技術有限公司、廣東光華科技股份有限公司、蘇州超微精納光電有限公司等。

個股方面，輝達22日開盤後一度躍上歷史新高，但隨後便迅速下挫，終場收跌2.77%，收報每股456.68美元。

梅西百貨於22日盤前公布上季財報，雖營收和獲利皆優於市場預期，但該公司預估消費者支出將繼續承壓，因此維持全年財測不變，股價重挫14.02%，創14個月最大跌幅，收在每股 12.66 美元。

越南電動車製造商VinFast周二瘋漲，盤中最高漲幅為167%、上逼47美元，一度因波動性過大而出現熔斷，終場收紅約109%，收在每股36.72美元，市值來到1,671.20億美元。

大型科技股22日漲跌互見，蘋果收漲1.39美元，漲幅0.79%，收報177.23美元；Google揚升0.76美元，漲幅0.59%，收在129.69美元；微軟上漲0.58美元，漲幅0.18%，收322.46美元；Meta則下跌2.30美元，跌幅0.79%，收在287.60美元；亞馬遜收黑0.43美元，跌幅0.32%，收134.25美元。

台股ADR方面，台積電ADR下滑0.32美元，跌幅0.35%，收報92.24美元；日月光ADR挫跌0.06美元，跌幅0.80%，收在7.41美元；聯電ADR收挫0.10美元，跌幅1.46%，以6.75美元作收。

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