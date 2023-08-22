全社區化灰燼 夏威夷「奇蹟木屋」逃火吻

夏威夷「奇蹟木屋」逃火吻！全社區化灰它毫髮無傷關鍵曝

夏威夷世紀野火燒毀毛伊島觀光重鎮拉海納（Lahaina），不過一座百年木屋卻在山火中毫髮無傷，對比整座社區化為灰燼，這座紅屋頂木屋屹立不搖的模樣在網路上爆紅。屋主表示，發生野火前木屋已進行整修，推測或許是屋頂被換成厚金屬板、移除周遭樹葉並在庭院內鋪上石頭，以及與其他房舍維持一段距離等三項因素，讓這幢木屋逃過死劫。

綜合英國廣播公司（BBC）、《紐約郵報》（New York Post）、夏威夷當地媒體Honolulu Civil Beat報導，夏威夷野火燒毀拉海納鎮，不過臨海街（Front Street）一幢有百年歷史的紅屋頂木屋卻毫髮無傷，木屋在一片化為灰燼的社區中屹立不搖的景象，在網路上引發熱議。

野火8日爆發時，屋主米利金（Trip Millikin）夫婦正在麻州，躲過這場天災，他們得知整座社區被火舌吞噬，房子可能不保，不過隔天的空拍畫面卻顯示，唯獨他們的房子屹立不搖。

米利金說：「我們開始哭，我們充滿罪惡感。」

這對夫妻是在2年前買下這幢有百年歷史的紅屋頂木屋，這幢房子原本是一位簿記員給蔗園的員工居住的。

米利金及妻子也不清楚為何唯獨他們的房子沒被燒毀，僅表示由於木屋年久失修，因此在野火發生前就讓房子進行整修，也許整修工程救了它一命。

他們將木屋的瀝青屋頂換成了厚金屬板，並且清除外牆及房子周遭的葉子，改以石頭圍繞，他們說這些措施的本意並不是為了讓房子防火，因為房子原本就是100％木頭建造的。

米利金太太說，當發生野火時，大片木塊會飄向房舍屋頂，瀝青材質的屋頂容易起火，木頭也可能點燃房子周遭的樹葉，進一步燒毀房子。

史丹佛大學（Stanford University）氣候及能源政策計畫（Climate and Energy Policy Program）負責人、野火專家瓦拉（Michael Wara）指出，比起換上厚金屬屋頂，米利金夫妻改變木屋周遭景觀、改鋪設石頭，可能是保全木屋的最大關鍵，「野火業的人將這稱為零區或餘燼點燃區（ember ignition zone），是房屋是否被燒毀的關鍵」。

米利金太太也認為，他們的房子距離鄰居家有一段距離，可能也發揮緩衝作用。這幢奇蹟小屋除了一側與鄰居家接壤外，另外三側分別面海、面對道路及空地。

（中時新聞網 吳映璠）