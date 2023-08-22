泰國前總理戴克辛返泰！結束15年流亡

流亡海外15年的泰國總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）今（22）日上午已經搭機返抵泰國，結束流亡生涯。他落地後已由司法人員陪同前往最高法院和及曼谷監獄。

畫面顯示今日上午他搭機抵達曼谷廊曼機場（Don Mueang Airport）後，短暫走出私人飛機航廈，向現場等候多時的支持者與媒體揮手致意。

綜合英國廣播公司（BBC）、「泰詢問者」（Thai Enquirer）等外媒報導，戴克辛將被移交至泰國最高法院的政治職務刑事庭，確認他的通緝身份及領取拘留令。他後續將被移送至泰國司法部懲教署（Corrections Department），並轉移至曼谷監獄（Bangkok Remand Prison）。

不過由於他已高齡74歲，預計他可能尋求王室赦免，另外根據他的健康狀況，他也有可能被轉移至懲教署醫院拘留。戴克辛目前仍因三起案件遭最高法院定罪，面臨10年刑期。

今日稍早，同樣流亡海外的戴克辛妹妹盈拉（Yingluck Shinawatra）在社群媒體發布戴克辛從新加坡機場登機的短片，盈拉寫道：「我哥哥等待的這一天來到了，過去17年你感到孤立、孤獨、深受折磨、以及想家，但你堅持下來了。」

戴克辛於2001年2月出任總理，2006年9月泰國軍方發動政變，指控他貪腐並對君主制不忠，當時在紐約參與聯合國大會的戴克辛被解職，軍方接管行政部門，戴克辛流亡海外，2008年戴克辛短暫回到泰國，為避免因被控濫權而被關而再度流亡海外。

泰國總理必須取得參議院250席及眾議院500席等共750席的過半數席次才算當選。

政治與政策分析研究所所長（Institute of Politics and Policy Analysis）塔那蓬（Thanaporn Sriyakul）認為，戴克辛選擇此時返泰，代表他對為泰黨能成功籌組政府充滿信心。

文章來源：Thaksin Shinawatra: Divisive ex-PM returns to Thailand after 15 years

文章來源：Divisive Thai ex-Prime Minister Thaksin returns from exile as party seeks to form new government

文章來源：Observers question Thaksin’s return

（中時新聞網 吳映璠）