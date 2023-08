泰國前總理戴克辛返泰！結束15年流亡

流亡海外15年的泰國總理戴克辛(Thaksin Shinawatra)今(22)日上午已經搭機返抵泰國,結束流亡生涯。他落地後已由司法人員陪同前往最高法院和及曼谷監獄。

畫面顯示今日上午他搭機抵達曼谷廊曼機場(Don Mueang Airport)後,短暫走出私人飛機航廈,向現場等候多時的支持者與媒體揮手致意。

綜合英國廣播公司(BBC)、「泰詢問者」(Thai Enquirer)等外媒報導,戴克辛將被移交至泰國最高法院的政治職務刑事庭,確認他的通緝身份及領取拘留令。他後續將被移送至泰國司法部懲教署(Corrections Department),並轉移至曼谷監獄(Bangkok Remand Prison)。

不過由於他已高齡74歲,預計他可能尋求王室赦免,另外根據他的健康狀況,他也有可能被轉移至懲教署醫院拘留。戴克辛目前仍因三起案件遭最高法院定罪,面臨10年刑期。

今日稍早,同樣流亡海外的戴克辛妹妹盈拉(Yingluck Shinawatra)在社群媒體發布戴克辛從新加坡機場登機的短片,盈拉寫道:「我哥哥等待的這一天來到了,過去17年你感到孤立、孤獨、深受折磨、以及想家,但你堅持下來了。」

戴克辛於2001年2月出任總理,2006年9月泰國軍方發動政變,指控他貪腐並對君主制不忠,當時在紐約參與聯合國大會的戴克辛被解職,軍方接管行政部門,戴克辛流亡海外,2008年戴克辛短暫回到泰國,為避免因被控濫權而被關而再度流亡海外。

泰國總理必須取得參議院250席及眾議院500席等共750席的過半數席次才算當選。

政治與政策分析研究所所長(Institute of Politics and Policy Analysis)塔那蓬(Thanaporn Sriyakul)認為,戴克辛選擇此時返泰,代表他對為泰黨能成功籌組政府充滿信心。

(中時新聞網 吳映璠)