AI藝術作品不受版權保護 美法官:人類才有

美國華府一座法院裁定，由人工智慧（AI）創造且未使用任何人類資料的藝術作品，不得依美國法律獲得版權保護。

路透社報導，電腦科學家塞勒（Stephen Thaler）代替他的DABUS系統申請版權註冊，但遭美國著作權局（Copyright Office）拒絕。

美國地方法院法官郝爾（Beryl Howell）本月18日說，只有人類創作的作品可享有版權；他的裁定支持了著作權局的決定。

塞勒先前試圖申請美國專利，項目涵蓋據稱是DABUS系統創造的發明，但未獲核准。DABUS是「統一感知自動引導裝置」（Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience）的縮寫。

塞勒也在英國、南非、澳洲、沙烏地阿拉伯替DABUS系統生成的專利提出申請，僅有部分如願。

塞勒的律師艾波特（Ryan Abbott）今天說，他和塞勒非常不認同法官的裁定，將提出上訴。美國著作權局則透過聲明表示，著作權局「認為法院做出正確結論」。

生成式人工智慧迅速發展，引發了新的智慧財產權問題。先前有一名藝術家替AI系統Midjourney生成的影像申請版權，主張Midjourney參與了創作過程，但也被著作權局否決。

另外還有數樁訴訟正在進行，與未經同意就使用有版權保護的作品來訓練生成式AI有關。

郝爾18日寫道，「隨著藝術家將AI視為工具之一，我們正邁向版權領域的新疆界」，版權法將面臨「具有挑戰性的問題」。

但他說：「不過，本案沒有那麼複雜。」

塞勒2018年申請版權註冊，項目涵蓋一件視覺藝術作品，他聲稱這件作品是由他的AI系統創作，未輸入任何人類資料。美國著作權局去年否決了他的申請，並主張人類創造的創作性作品才能享有版權保護。

塞勒向聯邦法院提出質疑，他認為人類作者身分並非具體的法律條件，且允許AI擁有版權，才符合美國憲法概述的版權用意，即「促進科學與實用藝術進步」。

但郝爾認同著作權局的決定，他說，按照「數世紀以來的既定認知」，人類作者身分是「著作權的基本條件」。