為何陸狂買輝達晶片？外媒揭殘酷真相

美國去年開始積極限制大陸發展應用在軍事目的的人工智慧（AI）的能力，限制大部分最先進的AI技術出口至大陸，英國《金融時報》以「大陸為何仍依賴美國AI晶片」撰文指出，輝達為大陸特製的A800和H800晶片，雖然在效能上受到人為限制，但仍然相當強大。

報導指出，被用來開發生成式人工智慧的晶片有巨大進步，儘管這些銷往大陸市場的晶片效能已受到故意限制，使其不如世界其他地方可獲得的產品那麼有效益。

因此，這種情況導致大陸仍大量購買美國先進的晶片處理器。報導提到，大陸企業已經向輝達下單高達50億美元的晶片，其圖像處理器已經成為訓練大型AI模組的主力，而這股訂單熱潮，除了反應大陸市場對於改良後晶片的需求，用於訓練科技公司最新大型語言模組，另一方面也是出於擔憂，擔憂美國政府未來可能進一步加強出口管制，可能連目前市面上功能受限的晶片也買不到。

輝達首席科學家Bill Dally認為，美國的出口管制在未來影響會更大，隨著大部分先進AI系統的訓練需求，每6至12個月就加倍，在大陸販售的晶片和世界上其他晶片的差距就會快速拉大。

報導提到，輝達陸版晶片的傳輸速度比較慢，代表使用者必須要花比較多的時間訓練AI系統，而隨著AI模型的數目倍增，這將會是一大限制，因訓練時間越長，需要更多電力就越耗成本。

不過儘管有這些限制，輝達為大陸特製的H800晶片，還是比之前賣的所有產品都強大，所以市場需求還是很強勁。報導稱，H800的速度已經是輝達之前最先進晶片A100的5倍以上。

大陸AI工程師說，輝達為大陸特製的H800晶片雖然傳輸速度比較慢，但仍優於市場其她產品。另有工程師表示，「輝達的圖形處理器看起來很貴，但其實是最省錢的選擇」。

（中時新聞網 邱怡萱）

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