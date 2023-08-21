AI伺服器需求熱 匯豐看好輝達上780美元

人工智慧（AI）熱潮銳不可擋，其中，晶片大廠輝達（Nvidia）的發展備受關注。匯豐銀行分析師釋出最新報告表示，輝達股價仍有上行空間，看好後市需求，將其目標價從600美元上調至780美元。

輝達將於美國時間23日公布上季財報，值此之際，匯豐銀行分析師Frank Lee發布報告指出，AI伺服器的需求持續看漲，GPU出貨量也十分強勁，且此態勢料將維持到2025年，因此預估輝達上季財報理想，本季財測也可望大幅超出市場預期。

為此，匯豐銀行上修對於輝達業績的預測，估上季營收為120億美元，本季營收有望達150億美元，在數據中心方面，預估輝達上季的數據中心營收為88億美元，本季料將落在115億美元，顯著高於市場預估，Lee研判，輝達未來可望推出更高平均銷售單價（ASP）的H100 GPU 組合。

此外，Lee看好輝達的鑄造與封裝供應鏈將會有更高的CoWoS產能，因此維持對輝達的「買入」評級，將目標價由600美元上調至780美元。

市場日前傳出輝達AI晶片搶翻天，繼沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國後，英國也傳出斥資1億英鎊（約台幣40.6億元）加入搶購行列，已與輝達、超微、英特爾等晶片巨頭接洽，希望能為AI研發計畫採購晶片，據悉，英國政府與輝達的談判已進入後期階段，最多將下單5,000顆GPU晶片。

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