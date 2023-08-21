無畏美債息攀升 那指揚1.6% 輝達飆8.5%

美國聯準會主席鮑爾本周將於傑克森霍爾年會上發表演說，市場預期鮑爾將強調將高利率維持更長時間，美債殖利率受此提振而走升，華爾街股市21日開高走低，道瓊工業指數盤中一度跌逾250點，不過在重磅科技股的帶領下，那斯達克指數與費城半導體指數勁揚，道瓊漲幅也明顯縮窄。

道瓊工業指數收跌36.97點，跌幅0.11%，收報34,463.69點；標普500指數上漲30.06點，漲幅0.69%，報4,399.77點；那斯達克指數勁揚206.81點，漲幅1.56%，收在13,497.59點；費城半導體指數攀升98.01點，漲幅2.83%，收在3,560.74點。

數據方面，紐約聯邦儲備銀行公布7月勞動力市場調查結果顯示，受訪者願意接受的新工作最低工資，從一年前的72,873美元躍升至78,645美元，締造歷史新高，可能會加劇通膨預期，也使市場對於長時間內維持高利率的押注升溫。另外，投資人關注本周將公布的美國成屋、新屋銷售和耐用品訂單等經濟數據。

市場靜待鮑爾周五在傑克森霍爾年會上的談話，經濟學家預估，鮑爾將一方面暗示緊縮周期將告終、一方面強調維持高利率更長時間。受此激勵，2年期美債殖利率最高升7個基點，突破5%關口至一周新高；10年期美債殖利率則最高漲約10個基點，上逼4.36%，刷新2007年10月以來的15年新高。

路透於8月14至18日間針對110名經濟學家進行調查，結果顯示，高達9成受訪者認為聯準會的升息循環可能已經結束，9月例會將按兵不動，將聯邦基金利率持平在5.25%～5.50%水準，呼應期貨市場的押注，逾半數受訪經濟學家預期，聯準會至少要等到明年3月底後才會啟動降息。

多家零售商將於本周公布財報，諸如梅西百貨、科爾百貨、一元商店Dollar Tree等，市場將從中窺視美國消費者支出狀況，以及整體經濟健康程度。

個股方面，輝達將於周三美股收市後公布上季業績，投資人普遍憧憬如前次一般有超出預期的表現，由於昨日已傳出AI晶片業績強勁，市場積極搶進輝達股票，輝達21日收盤猛漲36.68美元，漲幅8.47%，收在469.67美元，創下5月以來最大單日漲幅，逼近五周前締造的歷史高位。

博通收購雲端計算公司VMware的交易獲得英國競爭與市場管理局（CMA）的最終批准，預計將於10月底之前獲得其他所需監管機構的准許，此消息帶動博通勁揚39.30美元，漲幅4.76%，收在865.14美元，脫離兩個月低位，而VMware則上漲4.91%至162.48美元，達到四周以來的最高。

特斯拉獲得券商Baird Equity Research列入「最佳投資」（best ideas）的名單，看好Cyber​​truck、全自動駕駛以及新市場皆是特斯拉未來的潛在催化劑。特斯拉周一結束連續六個交易日的跌勢，收盤大漲15.79美元，漲幅7.33%，收報231.28美元。

龍頭科技股周一全面收漲，Meta猛升6.65美元，漲幅2.35%，收報289.90美元；微軟揚升5.40美元，漲幅1.71%，收在321.88美元；亞馬遜勁揚1.46美元，漲幅1.10%，收134.68美元；蘋果攀升1.35美元，漲幅0.77%，收在175.84美元；Google上漲0.82美元，漲幅0.64%，收在128.93美元。

台股ADR方面，台積電ADR上漲1.46美元，漲幅1.60%，收在92.56美元；日月光ADR揚升0.16美元，漲幅2.19%，收報7.47美元；聯電ADR攀升0.08美元，漲幅1.18%，以6.85美元作收。

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