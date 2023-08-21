印度擬禁4種稀有金屬出口 供應鏈大混戰

繼中國對鎵、鍺相關金屬材料實施出口管制之後，印度政府也考慮禁止鋰、鈹、鈮、鉭等4種稀有金屬出口，官方的說法是要保障本國在重要礦產資源方面自給自足的能力。

據印度《商業標準報》（Business Standard）引述一名高級官員的話稱，印度政府計畫禁止出口鋰、鈹、鈮、鉭等稀有金屬，因為它們對於能源領域以及保障國家安全和取得技術成果起著重要作用。

網媒《芯智訊》指出，鋰是自然界中最輕的金屬元素，其全球消費結構可分為電池與非電池2大類。目前鋰電池普遍應用於智慧手機、筆記型電腦、電動汽車，此外，在非電池領域中，包括玻璃製造、陶瓷製造、冶金等領域，鋰也有著廣泛的應用。

全球鋰資源儲量豐富，且儲量分佈和供應集中度高。主要集中在鋰三角地區，玻利維亞占比23.6%；智利占比21.3%；阿根廷占比11%；其次是美國、澳大利亞、中國等國家。

鈹是一種重要的稀有金屬，它也是地球上最輕的金屬之一（僅次於鋰），並且比鋼鐵強度還要高出4倍。它廣泛應用於航天器的結構中，以及汽車、電腦、雷達、電信設備以及其他儀器中的彈簧、開關、繼電器和連接器中。另外還有用於製造金屬、玻璃和塑膠製品的模具或鑄件。目前，已探明的鈹資源中，60%鈹礦分佈於美國，其次是巴西、俄羅斯、哈薩克、印度、中國以及非洲的馬達加斯加、莫三比克等國家。

鈮是一種十分重要的稀有金屬元素，在超導體、高溫合金、化學催化劑、核反應爐材料、電子器件和鋼鐵冶金等領域都有廣泛的應用。鈮做為添加物可以提高合金的強度、耐熱性和抗腐蝕性能，常用於航空航太和汽車發動機等高溫應用環境下的零部件。全球鈮資源的分佈高度集中，主要分佈於巴西及加拿大、澳大利亞、中國、衣索比亞、奈及利亞、俄羅斯、美國、剛果(金)、肯亞等國也有少量分佈。

鉭也是一種重要的稀有金屬元素，與化學性質相近的鈮共生，一般蘊藏在鉭鐵礦、鈮鐵礦和鈳鉭鐵礦中，被廣泛應用於鉭電容器、高溫合金、靶材、化工防腐等技術領域。目前全球已探明鉭資源主要分佈在澳大利亞和巴西。根據美國地質質調查局（USGS）資料，2020年澳大利亞鉭儲量達9.9萬噸，約占全球的70.7%，巴西鉭儲量達4萬噸，占全球比重約28.6%。

文章來源：印度政府擬禁止鋰、鈹、鈮、鉭等稀有金屬出口！

（中時新聞網 盧伯華）

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