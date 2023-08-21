美日韓小北約成形 北京將祭強硬反制措施

自從北約組織去年協助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵以來，中國曾多次警告不要在亞洲搞北約化舉動，而近期美日韓3國大衛營峰會被視為對中國的圍堵，顯然並未理會北京的警告。美媒分析稱，中共認定美日韓大衛營峰會是美國為首的西方國家對中國實施全方位的遏制、圍堵、打壓，勢必採取更強硬的反制措施來應對美方的挑釁。

據《紐約時報》報導，美日韓大衛營峰會很可能強化中國被西方國家圍堵的感覺，雖然拜登強調峰會不是為了「反華」，但這種說法對北京顯然完全沒有說服力。中國領導人習近平已公開指責這是美國帶領西方國家對中國實施「全方位的遏制、圍堵、打壓」。

美日韓峰會發表的《大衛營原則》中承諾每年舉行一次3邊峰會、擴大聯合軍事演習，建立在危機時刻溝通的3方熱線，同時還批評中國在南海「危險與咄咄逼人的行為」，並重申了「台灣海峽和平與穩定的重要性」。

遼寧省社科院的南北韓問題專家呂超對陸媒《環球時報》表示，「可以說大衛營峰會可能是新冷戰的開端」。尤其是在台灣問題上的措辭可被解讀為警告中國不要試圖用武力收復台灣，意味著會將日本和韓國拉入台海爭端。

報導指出，在美日韓大衛營峰會之前，拜登政府採取一系列被視為對中國敵對的措施，包括限制先進晶片技術出口、與澳洲和英國達成3邊安全協議、加強美印澳日的「四方安全對話」，以及增加美國在菲律賓的軍事存在。當美日韓三3國走得愈近，中國的回應則是擴大與俄羅斯的聯合軍事演習，以及對台灣更大的軍事壓力，與在南海升高與菲律賓的對抗。

曾在美國防部擔任中國問題官員、新加坡李光耀公共政策學院高級研究員唐安竹(Drew Thompson)說，「出動11艘艦艇在沖繩附近進行中俄聯合巡邏，這種做法或被看成是中國對大衛營峰會的一種回應，或被看成是日韓必須加強自身防禦能力和聯盟的原因」。

報導表示，中國政府經常警告日韓不要捲入台灣問題，復旦大學國際問題研究所教授趙明昊說，「他們的關係仍面臨許多障礙」，「中國一方面會表達擔憂和不滿，但另一方面會繼續觀察」這個聯盟中的裂痕。

中國政府已在使用經濟誘惑，最近的做法是在本月開放赴日團隊旅遊。令中國惱火的是，俄羅斯對烏克蘭的戰爭已讓日韓與北約靠得更近。今年3月，岸田文雄訪問烏克蘭並提供軍用物資，加深了中國政府對在亞洲出現「小北約」的擔憂，美日韓在大衛營公告中同意把對一方的安全威脅視為對3方的安全威脅，並將通過3邊討論來做出回應，不過它還不如北約第5條要求的那麼嚴格。

大陸軍事評論員宋忠平說，美日韓擴大防務合作是中國面臨的最壞情況，因為那會成為一個「印太北約」。上海研究中美關係的學者沈丁立則認為，新聯盟不應過度威脅中國，特別是如果它本質上更多是為了防禦的話。「我們相信日本和韓國明白大局，不會聯合起來挑戰中國，因為他們做不到」，「中國沒必要擔心，因為日韓很精明，知道自己打不過中國。」

（中時新聞網 盧伯華）

文章來源：美日韓戴維營峰會推進防務協議，北京或加強對抗

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