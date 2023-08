傳哈利與老爸要「和談」 查爾斯要求曝

英媒報導,傳出英國國王查爾斯三世(King Charles III)將與次子哈利王子舉行「和平談判」,時間點可能落在9月17日。若屬實,這將是哈利今年初出版回憶錄《備胎》(Spare)、讓王室、父親「深受傷害」以來,這對父子之間首度私下會面,預計查爾斯將表明,今後不能在公開場合談論家族私事。

英國《OK!》雜誌19日引述消息人士指出,薩塞克斯公爵與公爵夫人(Duke and Duchess of Sussex)目前正與白金漢宮進行談判,查爾斯與哈利之間的緊張關係可望獲得緩和。

消息人士透露,9月中下旬,哈利與梅根參加完在德國杜塞道夫舉行的「永不屈服運動會」(Invictus Games)閉幕式後,夫妻倆將經由倫敦返回加州,與此同時,查爾斯將在9月中從蘇格蘭高地巴爾莫勒爾(Balmoral)返回倫敦,因此父子倆可能在9月17日舉行「和平談判」。

消息人士表示,查爾斯將於9月20日出訪法國,因此停留倫敦期間將有數日空檔與哈利見面,目前白金漢宮官員正在微調這次會面細節。

消息人士表示,此次和談將是哈利1月出版回憶錄《備胎》以來,這對父子首度進行的私人會面,據悉哈利在《備胎》中的部分言論,特別是劍指卡蜜拉(Camilla)的部分,尤其讓查爾斯「深受傷害」。

「國王深愛他的兒子,但因他的所作所為極度受傷,他會永遠支持他,但會在公開謾罵中劃清界線」,消息人士說:「如果和談成真,國王會非常清楚表明,今後絕對不能在公開場合談論家族私事。」

除此之外,消息人士透露,查爾斯、哈利父子深談時,梅根「非常不可能」在場。

哈利在《備胎》中毫不避諱地將繼母卡蜜拉描述為「危險」及「惡棍」,並回憶了如何懇求查爾斯不要娶她的過程,同時也稱卡蜜拉在「她個人的公關祭壇上犧牲了我」。

文章來源:Harry and Charles ‘set date for peace talks – but Meghan will stay home’

(中時新聞網 吳映璠)