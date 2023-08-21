輝達財報將掀牌該下車？分析師這樣解讀

輝達財報本周掀牌 分析師：下車還太早

輝達（Nvidia）將在周三（8月23日）美股盤後發布財報，被視為是這一波AI股市狂熱的最大考驗。

輝達在5月底發布財報後的法說會上表示，受惠於AI晶片需求暴增，該公司預估第二財季（截至7月底）營收為110億美元加減2%。這個數字不僅較其第一財季營收（年減13%，為71.9億美元）大幅成長，也遠遠超出分析師所預估的71.5億美元。

這也表示輝達預期第二財季營收較上年同期大幅成長64%，而根據Refinitiv調查，受訪分析師平均預估輝達第二財季營收年增66%，達到111.3億美元。此外，華爾街預期輝達第二財季每股盈餘為2.07美元，較上年同期飆升306%。

這些驚人的數字反映出投資人對該公司本周發布的財報有多麼寄予厚望，但這也將成為AI熱門股面臨的最大挑戰。一旦輝達未能滿足投資人滿滿的期望，這一波AI井噴行情便可能受到受到重創，從微軟、谷歌到Meta和超微（AMD）等熱門AI股都可能受到波及。

今年以來輝達股價已大漲約2倍。上周五輝達小跌0.10%，報432.99美元。

瑞銀分析師Timothy Arcuri上周出具報告指出，隨著一股巨大的資金浪潮和新的資金工具正在追逐新的AI軟體和專業雲端基礎設施模型，輝達確實正扮演著「造王者」（kingmaker）的角色。此時AI晶片供不應求的情況仍處於非常早期的階段，這樣的榮景可能持續到明年。他並表示，即使是對於更具戰術性的投資者而言，現在下車似乎仍為時過早，因為與上年同期相比的業績表現要到2024財年底才會變得比較艱難，而輝達的股價很少在業績表現到頂之前達到巔峰。

Arcuri將輝達目標價從475美元調升至540美元。

巴克萊分析師Blayne Curtis在上周出具的報告中表示，輝達是AI領域最好的公司，而且沒有明顯緊追在後的競爭對手。到目前為止，輝達可說是壟斷了正蓬勃發展的AI經濟，很難想像該公司業績不會報喜、股價不會大漲。

《巴倫周刊》專欄作家Tae Kim表示，輝達最先進的AI晶片「H100」成本約為3320美元，但賣出價格高達2.5萬～3萬美元，利潤達到相當驚人的1000%。

隨著AI狂熱降溫，美股近來走勢溫吞。Evercore ISI首席股票策略師Julian Emanuel表示，讓市場重拾活力與熱情的方法，就是輝達股價重啟新一波漲勢。

（時報資訊 柯婉琇）