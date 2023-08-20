WeWork遇下市危機 將進行股票反向分割

共享辦公業者WeWork於上周宣布表示，為了提高該公司的每股交易價格，將對其已發行的A類和C類普通股進行1:40股票反向分割，俾以維持其在紐約證券交易所的上市地位。

WeWork曾為全球身價最高的新創公司之一，2019年市值一度高達470億美元，該公司於2021年透過特殊目的收購公司（SPAC）於紐交所掛牌上市，股價最高曾見13美元，市值達90億美元，然而上市後股價反覆下跌，今年以來已崩跌98%，自今年3月便已跌破1美元，後因連續30個交易日平均收盤價低於1美元，於4月收到紐交所的違規通知，必須在6個月內改善。

WeWork於本月8日指出，由於客戶流失的速度較預期更快，在辦公模式改變的浪潮下，該公司正面臨虧損和資金萎縮的挑戰，對於能否持續營運抱持不確定態度。

WeWork於18日表示，將實施股票反向分割以提高其每股交易價格，並維持在紐交所上市所需的每股1美元最低收盤價，該公司將把40股合併成1股，於9月1日收盤後生效。

由於商業房地產供過於求、彈性空間的競爭越趨激烈，加上宏觀經濟情況不明，WeWork第二季財報拉警報，季度營收雖年增4%至8.44億美元，但虧損達3.97億美元，公司高層釋出警訊，對於公司能否持續經營報有疑慮，強調接下來必須仰賴管理層執行未來12個月的重整計畫，提高資金流動與獲利能力。

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