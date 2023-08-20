傑克森霍爾年會本周登場 鮑爾料鷹鴿交錯

傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會將於本周登場，外界關注聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的演說內容，經濟學家預估，鮑爾一方面會暗示緊縮周期將告終，一方面則會強調，聯準會必須將高利率維持更長時間，以持續壓低通膨。

今年的傑克森霍爾年會將於美東時間24日登場，主題為「全球經濟的結構變遷」，鮑爾預計會在當地時間25日上午10時5分發表演說，由於聯準會9月例會距離7月會議的時間較往常更久，市場聚焦鮑爾對於經濟的看法是否有發生轉變。

聯準會甫於上周公布聯邦公開市場委員會（FOMC）7月會議紀要，內容顯示，聯準會多數官員認為通膨仍有重大的上行風險，意味著可能需要進一部收緊政策。

彭博經濟學家預估，在當前環境下，鮑爾將在演說中採取較平衡的立場，暗示緊縮周期即將結束，同時強調，必須將高利率維持更久，並預期鮑爾將討論更多有關中性利率的議題。

而美國銀行（Bank of America）的經濟學家巴維（Aditya Bhave）等人則抱持不同看法，他認為，自FOMC上次會議以來，美國經濟數據依舊強勁，第二季國內生產毛額（GDP）加速擴張、7月零售銷售數據遠超市場預期，因此預估鮑爾在演說中的基調不會太平衡。

聯準會可能越來越擔心強勁需求將推動通膨再次加速，因此預估鮑爾將含蓄或明確地否定市場對於明年降息的預期。

高盛經濟研究團隊的坎托（Lexi Cantor）則認為鮑爾不會在傑克森霍爾年會上就貨幣政策給予強烈訊號，她在報告中點出，有鑑於美國7月個人消費支出（PCE）將會在傑克森霍爾年會後出爐，預估聯準會將等待新數據，再對其立場做出決定。

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