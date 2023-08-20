歐企破產潮 8年來最慘烈

受到高通膨、高利率加上政府提供的補貼計畫逐漸退場，歐洲企業正爆發八年來最慘烈的破產潮。據歐盟統計局（Eurostat）發布最新統計指出，今年4月到6月底為止，宣告破產的企業件數較前一季激增8.4％，創下2015年最高紀錄。同期間，新企業的登記件數則減少0.6％。

統計顯示，歐洲經濟所有產業類別的破產件數均出現上升，當中又以旅館與餐飲業受創最重，季增24％，運輸和倉儲業則增加15％。受到俄烏戰爭引發的經濟動盪影響，東歐與波羅的海國家成為第二季企業破產件數最高的兩大地區，而匈牙利又位居歐企破產數增幅最高國家，較上季暴增近41％。

經濟學家警告，經濟情勢不穩、高通膨、高利率，加上各國政府過去幾年為了協助企業紓困的補貼方案逐漸到期，使得原本在疫情前就岌岌可危的企業，在景氣日益惡化下更加難以生存。

德國聯邦統計局表示，7月份遭到德國政府接管的企業件數較一年前遽增24％。德國破產管理者專業協會負責人尼林（Christoph Niering）指出，「我們目前看到市場正進行大幅整頓」。

他指出，這些尋求破產保護的企業早在疫情前就搖搖欲墜，然而政府在疫情與俄烏戰爭期間提供的補助，雖然暫時讓它們得以苟延殘喘，但在殘酷現實的考驗下，破產最終仍是這些企業必須面臨的命運。

今年稍早，德國大型百貨連鎖商Galeria Karstadt Kaufhof的重整計畫獲得德國政府的通過，該計畫包括關閉在全德逾100家百貨公司。這家百貨連鎖商多年早就爆發財務危機，然而能源成本升高與消費支出疲弱又令它的處境更加艱困。

不過，BNP Paribas經濟學家亨伯特（Thomas Humblot）表示，與以往相比歐洲這波企業破產潮並不算太過嚴重，他認為，這只是政府補貼退場後的「正常化」過程。

亨伯特表示，失去政府的支持，加上經濟環境惡化，自然將使企業破產情況變得比過去更加頻繁。