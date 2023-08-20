關注中國房市金融風險 韓成立專門工作組

韓國官媒韓聯社報導，隨著大陸房地產金融風險加劇，韓國政府專門成立工作組，密切關注其對韓國國內市場帶來的影響。韓國財政部認為，大陸大型房地產開發商的金融風險如何演變，以及大陸政府如何應對等可能成為變數。

報導政府消息指，根據韓國經濟副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬的指示，財政部在旗下經濟政策局內設置「中國經濟情況組」。該工作組將在財政部的政策引領下與韓國銀行（央行）、產業通商資源部、金融委員會等多個機構和部門保持緊密合作，密切關注中國經濟情況變化。

此外，政府高層對話機制也將關注大陸房地產金融風險。由財政部第一次官（副部長）方基善主持召開的經濟應急管理工作組會議將討論對策，宏觀經濟金融問題工作檢查會議也將隨時評估大陸經濟情況。

韓國財政部認為，來自大陸大型房地產開發商碧桂園、恒大的金融風險對韓國實體經濟和金融市場帶來的直接影響或有限，但今後事態如何演變以及大陸政府如何應對等可能成為變數，因此目前尚難預測有關風險給韓方帶來的影響。由於韓中經濟息息相關，政府正在密切關注中方風險對國內金融市場和實體經濟帶來的影響。

韓國金融監督院也於17日成立「中國房地產金融風險監測工作組」。韓國金融部門初步研判，該國金融公司的碧桂園債務問題風險敞口微乎其微，大陸風險對國內帶來的直接影響有限。但有分析認為，若大陸房地產風險波及全球金融機構，進而拖累全球經濟增長，屆時國內經濟受到間接影響在所難免。

延伸閱讀

陸房產狂爆雷 1中介機構遭欠佣金逾40多億

碧桂園暴雷 大咖竟加碼增持?交易金額曝光

陸房企雷爆不停 謝金河再揭1指標最關鍵

中融信託爆雷 金管會清查上市櫃踩雷狀況