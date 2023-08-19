賓士執行長康松林：淨零是場馬拉松

德國豪華車品牌賓士（Mercedes-Benz）執行長康松林（Ola Kallenius）表示，朝淨零排放方向走，應該視之為一場馬拉松而不是短跑衝刺。

康松林所提出的觀點，凸出了汽車產業要把發展焦點轉向成為電動車商之前，首先要面對這漫長的巨大挑戰。

他說：「我認為我們必須明白到，轉型至零排放駕駛確實是一場馬拉松，我相信我們現階段處在賽程開始後的第八或第九公里而已。」

馬拉松比賽標準長度為42.195公里。他以馬拉松來比喻要達到淨零排放目標仍然有漫長的路要走，這絕對不是靠短期衝刺就能做到。因此發展策略的方向十分明顯，只有不斷為未來發展去投資，才能達成淨零排放目標。

康松林表示，賓士的電動車到目前為止已獲得外界「良好反應」。其電動車款包括EQA入門級都會休旅車、EQB豪華七人座休旅車、和EQE運動休旅車。

賓士第二季交出漂亮成績單，息稅前利潤（EBIT）年增8％至50億歐元。其中純電動車銷售量，從去年同期31,259輛，倍增至61,211輛。

相較之下，第二季插電式油電混合動力車銷售34,699輛，僅略高去年同期32,335輛。這反映出賓士的純電動車款愈來愈受歡迎。康松林表示從這角度來看，目前市場上有大量賓士的第一代電動車，因此讓其公司能持續獲得成長動能。

他指出賓士的電動車業務也在投資新結構，可望在2020年代中期推出，為2030年底前的電動車發展打下基礎。因此其強調看好賓士在電動車和零排放駕駛上的前景。

儘管賓士要大力推動其電動車事業的發展，但康松林也同時指出維持戰略彈性的重要性。其所謂的戰略彈性就是在發展上，要保持電動車和傳統內燃引擎車之間的平衡。

他強調要在發展上維持平衡，賓士的生產網絡會在製造高科技電氣化的內燃引擎車和電動車之間保有彈性。

除此之外，他7月中接受德國雜誌Automobilwoche訪問時，強調賓士正要讓全球最大汽車市場中國，成為其從2025年開始下一波擴大電動車市場版圖的中心。

他表示為了達此目標，賓士在掌握電能推進技術上，必須如同數位化那麼完美，這是賓士客戶所期待。康松林指出，按照2021年規劃出來的策略，從2025年開始所有賓士的新車生產平台將只製造電動車。

有賓士的資深管理高層向Automobilwoche透露，公司計劃在中國銷售的電動車，將會以MB.EA電動車架構平台來生產，確保最能符合當地客戶要求，特別是空間和數位內容等。

由於目前在馬路上行駛的車輛，大部份仍在使用柴油或汽油做為汽車動力來源，因此全球多個主要經濟體所制定出來的計劃，是要放棄以化石燃料為動力來源的汽車，來為全面走向電動車來鋪路。