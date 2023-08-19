美退休帳戶存款 十年增39％

根據富達投資（Fidelity Investments）最新分析，拜雇主與勞工擴大提撥及投資獲利所賜，第二季美國各年齡層的401（k）退休帳戶存款都有成長，該帳戶的平均餘額在過去10年增加39％。

富達根據在該行開設的401（k）帳戶統計，第二季401（k）帳戶的平均餘額增加到11.24萬美元，與前季相比多出4％，連續3個季度成長。若與10年前相比，此退休帳戶的平均餘額增加39％。

富達追蹤發現，嬰兒潮世代401（k）帳戶的平均餘額，在過去一年增加6.3％，當然這與數百萬嬰兒潮世代將在未來幾年陸續退休有關。

若這群人2008年起就持續將錢存到401（k）退休帳戶，目前帳戶的平均餘額達49.9萬美元。今年第二季，嬰兒潮世代401（k）帳戶平均餘額22.09萬美元。

而年輕世代勞工的401（k）帳戶存款，過去一年的增幅達兩位數。X世代401（k）帳戶的平均餘額，增加14.5％達15.33萬美元；千禧世代增加24.5％達4.83萬美元；Z世代增加66％來到8,100美元。

富達還提到，若不分世代，只要在過去5年、10年或15年持續提撥到401（k）帳戶，存款增幅也有兩位數的成績。第二季整體提撥率13.9％。