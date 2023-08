增加57倍! 日本向俄羅斯爆買糧食 狂賣汽車

不怕肚子餓,根據日本財務省發佈的報告,日本從俄羅斯的穀物進口相較於前一年同期增加了5679.4%,將近57倍。不過,除去糧食之外的其他項目都有增減,雖然日俄貿易額總額下降了51%,但是主要是體現在天然氣與煤炭能源上。相反的,日本出口到俄羅斯的汽車大幅度的增加來到了84%,雙邊貿易十分熱絡。

據俄羅斯官媒《塔斯社》(TASS)18日報導,除去穀類糧食之外,日本從俄國進口的魚類產品減少了35.3%,日本對非鐵礦石(Non-ferrous Ore)的進口減少了93%,對非鐵金屬材料(Non-ferrous Metal)進口則是減少了69.5%,日本對俄羅斯鋼材的進口減少了52.2%,醫材相關進口減少了93.8%。

