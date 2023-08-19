增加57倍! 日本向俄羅斯爆買糧食 狂賣汽車

不怕肚子餓，根據日本財務省發佈的報告，日本從俄羅斯的穀物進口相較於前一年同期增加了5679.4％，將近57倍。不過，除去糧食之外的其他項目都有增減，雖然日俄貿易額總額下降了51%，但是主要是體現在天然氣與煤炭能源上。相反的，日本出口到俄羅斯的汽車大幅度的增加來到了84%，雙邊貿易十分熱絡。

據俄羅斯官媒《塔斯社》（TASS）18日報導，除去穀類糧食之外，日本從俄國進口的魚類產品減少了35.3％，日本對非鐵礦石（Non-ferrous Ore）的進口減少了93％，對非鐵金屬材料（Non-ferrous Metal）進口則是減少了69.5％，日本對俄羅斯鋼材的進口減少了52.2％，醫材相關進口減少了93.8％。

🇯🇵In July 2023, Japan increased grain imports from Russia by 5679.4% compared to the same month last year. pic.twitter.com/bYbpj0ycbX — Lord Bebo (@MyLordBebo) August 17, 2023

與此同時，日本今年7月對俄羅斯的醫療產品出口相較於2022年同期增加了1123.2％，將近11倍。它還增加了248.5％的橡膠出口，45.3％的紙製品出口，但塑膠出口減少了34.9％，鋼材出口到俄羅斯則是減少了94.3％。

總體而言，2023年7月俄羅斯與日本之間的貿易額相較於去年同期下降了51％，降至約7.15億美元（約新台幣228億元）

不過，由於俄羅斯經濟成長以及運輸需求，日本對俄羅斯的出口增加了25％，其中很大部分是日本汽車，在禁止出口排氣量超過1.9升的汽油和柴油車之前的1個月，汽車出口比去年7月增長了84％，比年均增長了53％。這個類別對日本對俄羅斯的總體出口貢獻約73％。

即便如此，雙方貿易額仍然下降，這是日本從俄羅斯進口的液化天然氣和煤炭減少，導致日本的整體進口也大幅下降了69.6％，這2項產品約占俄羅斯對日本整體出口的60％。

文章來源：Japan’s import of grain from Russia grows by 5,679% in July — report

（中時新聞網 張威翔）

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