只有1%的歐洲人願買陸製電動車 原因曝光

中國的電動車企近來積極赴歐洲市場布局，然而成本上升與消費者的不信任所帶來的挑戰逐漸浮現。一份針對德國的市場調查顯示，在了解中國品牌的前提下，約只有1%的消費者選擇購買中國車。

中國的電動汽車製造商在中國國內銷售名列前茅，勝過大多數的外國製造商，如今已逐漸把眼光投向歐洲，挑戰當地市場。然而這個趨勢卻也使得歐洲的製造商惴惴不安。

據路透社報導引述汽車產業諮詢顧問公司Inovev的數據顯示，今年迄今為止在歐洲銷售的全新電動汽車中，有8%是中國品牌，高於去年的6%和2021年的4%；另一份安聯集團的研究顯示，2025年，至少還會11款中國製造的新型電動車將在歐洲上市。

報導引述跨國汽車製造商斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）形容「廉價的中國電動車將入侵歐洲」。

雖然中國品牌在歐洲的市占率逐步提升，且對歐洲車企造成影響，然而分析指出中國品牌正面臨多方面的挑戰，使得他們並不是一直站在市場競爭的頂端。其中之一是消費者信任，歐洲大多數潛在消費者不認可中國的品牌，因此在購車時，面對中國品牌會更加猶豫不決。

報導引述市場分析機構YouGov一份針對德國市場的調查指出，在接受調查的德國消費者中，知道中國電動車龍頭比亞迪的只有14%，聽過蔚來的則有17%，10%的人知道領克，只有8%的人認識小鵬。

這份調查也顯示，95%的消費者知道特斯拉，其中的10%消費者會考慮在下次買車時購買特斯拉的車款，但在了解中國品牌的消費者，只有1%，甚至更少的人會考慮購買中國車。

另一個挑戰來自額外成本不斷上升，拉高售價。

報導指出，由於物流費用、銷售稅、進口稅，以及滿足歐洲市場的認證要求都會增加額外的成本。此外，為配合歐洲市場的偏好，提供可供長途旅行的大容量電池，也會增加成本。因此，中國品牌很難在歐洲市場中維持與在中國國內一樣便宜的價格。

（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1120819

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