下周恐出大事？這兩關鍵將影響美股走向

市場預期聯準會（Fed）9月可能再升息1碼，加上美債殖利率續飆，17日美股三大指數收低，連續三天收黑。專家分析，美股在未來數周內恐陷入動盪，投資人下周須留意兩件事，「AI之王」輝達8/23公布財報以及Fed主席鮑爾8/25在央行年會演說內容，屆時將影響全球股市走勢。

Business Insider報導，DataTrek共同創辦人Nicholas Colas於17日發布研究報告指出，儘管Fed升息接近尾聲，但縮表仍會持續進行，市場流動性降低，美股下跌壓力就暴增。

不僅如此，Fed在縮減資產負債表之際，美國財政部卻大量發行新債，光是本季就計畫標售1兆美元國債。

截至上周，Fed縮表規模從2022年第一季8.9兆美元縮減至8.2兆美元，削減約7000億美元。激進縮表是去年美股崩殺的原因之一，當時標普500指數重挫20%，創下2008年以來最慘的表現。

Colas表示，Fed把市場目光轉移到通膨升溫風險，就暗示縮表速度將維持一段時間，即使Fed不再升息，也不太可能停止縮表。

Colas強調，市場認為Fed透過減緩縮表力道或是重新買進債券的方式來支撐股市，這是不切實際的想法。長期利率衝擊還有很長的路要走，美股也會陷入掙扎，未來幾周恐難逃震盪命運。

路透社報導，Fed主席鮑爾將在8月25日於傑克森霍爾（Jackson Hole）的央行年會發表談話，聚焦全球經濟展望，未來利率政策走向或能從中找到蛛絲馬跡。

影響下周美股兩件大事，除了等待鮑爾開金口，8月23日全球「AI之王」輝達公布財報，也是備受市場關注焦點。

（中時新聞網 吳美觀）

延伸閱讀

政府護盤 台股下周反彈關鍵要看「它」

那指四連跌 再創七個月來最長連跌周

根本印鈔機 輝達H100晶片利潤傳1,000％