那指四連跌 再創七個月來最長連跌周

雖美債殖利率未再逼近高位，但避險情緒升溫，資金轉向債市避險，美股艱難反彈；投資人仍持續關注企業財報及聯準會利率政策，下周登場的全球央行年會將是觀察重點。美股主要指數今（18）日近乎持平收盤。

道瓊工業指數上漲25.83點，或0.07%，以34,500.66點作收；標準普爾500指數下跌0.65點，或0.01%，收4,369.71點；那斯達克指數下滑26.15點，或0.20%，收13,290.78點；費城半導體指數上漲16.383點，或0.48%，收3,462.736點。

全周美國股債雙殺，道瓊工業指數周五勉強止住連三跌，但本周跌幅達2.21%，為近五個月以來最慘；標普幾乎收平，但周跌2.11%，連三周下跌，創近半年來最長連跌周；以科技股為主的那斯達克指數四連跌，周跌2.21%，自去年12月以來首次連續三周下跌。

政經方面，10年期美債收益率於周四時升至2022年10月以來最高水平，周五時略有下降，一度降至4.231%。聯準會在本周三公布的會議紀要中放鷹，稱官員仍擔憂通膨數據，暗示未來仍有可能繼續升息。聯準會主席鮑爾將在8月25日時，於年度央行行長會議上發表關於經濟前景的演講，有可能透露聯準會下一步的利率決策。

投資人還持續關注中國經濟困境，由於恒大在紐約申請破產保護、碧桂園債務違約等大陸房企接連爆雷，中國經濟發展前景更不樂觀，中概股普騙走弱。

個股方面，多數龍頭科技股周五繼續下跌。特斯拉在本周於中國重新掀起價格戰，但本日仍收跌1.7%，且本周股價累跌11.2%，連跌三周，周跌幅超越此前兩周；谷歌母公司Alphabet收跌約1.9%；Meta收跌近0.7%，繼續刷新自6月29日以來低位；亞馬遜收跌近0.6%；微軟微幅下滑0.1%；唯有蘋果本日上漲近0.3%。

（工商時報 陳彥綺）

美股周五漲跌互見 輝達急拉費半翻紅 那指周線連3黑

美債殖利率自高點小幅回落，美股主要指數周五(18日)收盤微幅漲跌，費城半導體指數中場後拉升翻紅。

不過，美股四大指數本周均走跌，道瓊周跌2.21%，標普本周跌2.11%，費半本周下跌1.47%，那指連續第三周下跌，周線下挫 2.59%，創下去年12月以來最長的周跌紀錄。

費半周五盤中下壓，終場翻紅，台積電ADR收盤跌幅收斂為0.59%，輝達收盤僅小跌0.1%，應用材料上漲3.68%作收。

美10年期美債殖利率在上升至2007年11月以來新高後回落至 4.3%以下，但仍為連五周上揚，並壓抑本周美股走勢。

投資人並關注中國大陸的經濟困境。中國房地產企業債務違約風波蔓延，中國恒大集團周四在紐約聲請破產保護，意圖防止債權人在美國提起訴訟或扣押資產。

恒大、碧桂園、融創、遠洋集團等大陸的房企債務違約事件，引發市場對中國經濟復甦前景的擔憂。

市場也將關注聯準會下一步的動向，下周將在美國懷俄明州 (Wyoming)傑克森霍爾(JacksonHole)舉行全球央行年會，聯準會主席鮑爾預計在下周五的研討會上談論美國經濟展望。

★四大指數

美股道瓊上漲25.83點或0.07%，收34,500.66點。

NASDAQ下跌26.16點或0.20%，收13,290.78點。

S&P500下跌0.65點或0.01%，收4,369.71點。

費城半導體上漲16.38點或0.48%，收3,462.74點。

★11大類股

能源類股(SPNY)漲0.94% 公用事業類股(SPLRCU)漲0.39%

必需消費類股(SPLRCS)漲0.37% 房地產類股(SPLRCREC)漲0.28%

工業類股(SPLRCI)漲0.12% 科技類股(SPLRCT)漲0.11%

醫療類股(SPXHC)跌0.01% 原物料類股(SPLRCM)跌0.08%

金融類股(SPSY)跌0.13% 非必需消費類股(SPLRCD)跌0.32%

通訊服務類股(SPLRCL)跌0.98%

★重磅科技股

1.五大市值股

微軟(MSFT)下跌0.13%，收316.48美元。

蘋果(AAPL)上漲0.28%，收174.49美元。

亞馬遜(AMZN)下跌0.57%，收133.22美元。

Alphabet(GOOGL)下跌1.89%，收127.46美元。

特斯拉(TSLA)下跌1.70%，收215.49美元。

2.五大尖牙股

Meta(Meta)下跌0.65%，收283.25美元。

蘋果(AAPL)上漲0.28%，收174.49美元。

亞馬遜(AMZN)下跌0.57%，收133.22美元。

Alphabet(GOOGL)下跌1.89%，收127.46美元。

網飛(NFLX)上漲0.38%，收404.53美元。

3.其它焦點股

應用材料(AMAT)上漲3.68%，收142.66美元。

甲骨文(ORCL)上漲1.38%，收116.46美元。

恩智浦(NXPI)上漲1.05%，收196.57美元。

超微(AMD)上漲0.97%，收105.45美元。

思科(CSCO)上漲0.57%，收55.04美元。

IBM(IBM)上漲0.53%，收141.41美元。

英特爾(INTC)上漲0.52%，收32.75美元。

德州儀器(TXN)上漲0.44%，收166.49美元。

蘋果(AAPL)上漲0.28%，收174.49美元。

美光(MU)上漲0.05%，收63.59美元。

高通(QCOM)上漲0.02%，收110.10美元。

輝達(NVDA)下跌0.10%，收432.99美元。

微軟(MSFT)下跌0.13%，收316.48美元。

亞馬遜(AMZN)下跌0.57%，收133.22美元。

Meta(Meta)下跌0.65%，收283.25美元。

特斯拉(TSLA)下跌1.70%，收215.49美元。

Alphabet(GOOGL)下跌1.89%，收127.46美元。

★台股 ADR

台積電下跌0.54美元或0.59%，收91.10美元，換算台股價格為581.98元。

聯電上漲0.03美元或0.45%，收6.77美元，換算台股價格為43.25元。

日月光上漲0美元或0%，收7.31美元，換算台股價格為116.75元。

中華電信上漲0.19美元或0.52%，收36.83美元，換算台股價格為117.64元。

（時報資訊 沈培華）

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