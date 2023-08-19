陸馬口鐵遭美課高額反傾銷稅

美國發起貿易戰新一波攻勢，美國商務部於當地時間17日宣布，經調查，將對中國、德國和加拿大進口的鍍錫鋼材（又稱馬口鐵）徵收初步反傾銷稅，其中，對中國業者裁定課徵最高122.5％稅率，台灣、韓國、荷蘭、土耳其和英國等則免加徵。

德國之聲報導，在美國鋼鐵工人聯合會和美國鐵礦砂生產龍頭克里夫蘭‧克里夫斯（Cleveland-Cliffs）請願下，美國商務部和國際貿易委員會於2023年1月針對進口馬口鐵展開反傾銷調查。

路透引述消息人士表示，加拿大、德國和中國生產商被發現以低於美國市場價格，在當地出售鍍錫鋼材，因而對相關國家初步實施反傾銷稅，稅率分別為5.29％、7.02％和122.52％。美商務部以中國生產商未配合調查，且業者無法證明其實體獨立於中國政府為由，按「不利推斷」向中國業者課徵高於他國的反傾銷稅率，制裁對象包括中國最大鋼鐵生產商寶山鋼鐵、德企蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）及加拿大企業安賽樂米塔爾（Arcelor Mittal）等。

另一方面，台灣、英國、荷蘭、韓國和土耳其也遭點名調查，但本次未被加徵新的關稅，數據顯示，英、韓、荷、台和土耳其約占美國鍍錫鋼材進口量的一半，中國約占14％，加拿大和德國合計30％，主要進口的鍍錫鋼材廣泛用於美國食品罐、油漆、氣霧劑產品和其他容器。

美國罐頭製造商協會此前傳出反對聲浪，擔憂提升進口關稅恐使材料成本和食品價格上漲，華爾街日報引述業內貿易團體估計，若拜登政府積極施加關稅，美國罐頭食品的價格可能上漲30％。反之，可能因此有利於中國罐頭食品生產商，加大向美國出口的規模。