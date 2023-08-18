根本印鈔機 輝達H100晶片利潤傳1,000％

輝達（NVDIA）將在下周三（23日）公布財報，全球屏息以待，如今有專欄作家金泰（Tae Kim）在推特上發文指出，輝達每銷售1台H100 GPU，就能獲得高達1,000%的利潤。意味H100對輝達而言，根本就是一台超級印鈔機。

就在公布財報前夕，華爾街對輝達的業績預期普遍樂觀，投資機構Rosenblatt在17日將輝達的目標價調升至800美元，相對於昨天收盤433美元的輝達而言，等於還有84％的漲幅。《金融時報》也預估，輝達今年H100的晶片出貨將達55萬片，相當於對公司帶進超過250億美元的營收。

不只營收驚人，輝達獲利也看俏。金泰引用投銀Raymond James的數據，H100 GPU的成本約在3,320美元，但賣出的價格約在2.5萬至3萬美元，大概是成本的10倍，銷售利潤相當驚人。

不過市場分析師也指出，所有科技產品的研發都需要時間和資源，舉例來說，輝達的電子工程師平均年薪約20.2萬美元，但這只是一般工程師的平均年薪，像是H100這樣高規格的晶片開發，恐怕需要許多專業人士花費數千個小時才能完成目標，這些成本都必須考量在內。

但重要的是，輝達的H100 GPU根本不用擔心銷路，很快就被各大科技搶購一空，先前不僅傳出大陸科技巨頭百度、字節跳動和阿里巴巴傳出豪砸50億美元，搶購輝達專門替大陸設計的降規版本A800，更有沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國也都加入搶晶片的行列。

大陸媒體指出，光是從「生產成本/售價比來看」，H100根本算是一台超級印鈔機，穿著皮夾克的輝達創辦人黃仁勳，勢必笑的合不攏嘴。

Rosenblatt分析師預估，未來幾季輝達的晶片需求量，將比供應量高出50％，預期明年輝達的EPS將落在15至19美元之間，遠高於先前預測的10.35美元。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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