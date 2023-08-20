韓國利率可能按兵不動 短期內不轉向寬鬆

韓國央行訂於8月24日召開決策會議，市場人士普遍認為，儘管先前出現降息說法，但眼見美國堅定利率位在高水位更長時間的立場，韓央行應會依循前四次例會模式，讓利率按兵不動。

ING分析師預期，韓國央行此次政策利率仍會維持在3.5％，不過央行對通膨的擔憂以及韓元貶值，可能使官員強化鷹派論調。

近期韓元不斷走貶，令韓國央行感到憂心，唯恐這會再度推升通膨壓力，為金融市場帶來不確定性。目前韓國通膨維持在2％，但未來幾個月在基期效應下可能反轉，使名目通膨攀高。

韓國7月消費者物價指數（CPI）較去年同期揚升2.3％，增幅低於於6月的2.7％，創下2011年6月以來25個月最低通膨。

有鑑於韓國通膨降溫、出口下滑，使該國央行自2月開始暫緩升息，也反映高利率政策已壓低通膨、使經濟降溫。

韓央行今年稍早已下修2023年經濟成長預估值，由1.6％調降0.2個百分點至1.4％。去年該國經濟擴張2.6％。

該國央行從去年4月以來連續7次升息，此後利率持平迄今。先前韓經濟力道走軟，一度使得市場浮現可能在未來幾個月放寬貨幣政策的猜測。

不過分析師認為，隨著美聯準會（Fed）打算讓利率保持在高水位更長時間，導致美元走強，韓元等亞洲新興市場貨幣承壓走貶，為了支撐本國貨幣匯率，韓國短期內不太可能走向寬鬆政策。

從韓國利率交換定價反映市場看法的變化，從5月底預期未來12個月降息接近1碼（25個基點），現在轉為維持不變。

韓國央行在7月的會議中，6位決策委員全數對於利率再升1碼至3.75％終值抱持開放態度。