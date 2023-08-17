全球債市翻騰 美股連3跌 那指挫1.2%

美國聯準會升息行動可能尚未告終，加上日債標售慘淡，刺激全球公債殖利率走高，華爾街股市17日開高後盤中轉跌，近尾盤時段跌幅擴大，四大指數終場盡墨。

道瓊工業指數下跌290.91點，或0.84%，以34,474.83點作收；標準普爾500指數下滑33.97點，或0.77%，收4,370.36點；那斯達克指數挫跌157.70點，或1.17%，收13,316.93點；費城半導體指數下跌33.73點，或0.97%，收3,446.35點。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟金人數由前值25萬回落至23.9萬，略低於預期的24萬，而截至8月5日止當周連續申領人數則上升至171.6萬，高於預期的170萬。分析師指出，失業數據對市場預期幾乎未有影響，近期的零售銷售數據和新屋開工數據皆顯示經濟依舊強勁，即便聯準會9月按兵不動，亦不能排除今年內仍有升息的可能性。

在聯準會的升息擔憂席捲之下，美債拋售助長全球公債風暴，加上20年期日債標售需求慘淡，意外創下1987年來最差，刺激全球公債殖利率進一步走高，10年期美債殖利率在美股盤前曾跌至4.28%，午盤升破4.32%，刷新去年10月以來高位，逼近去年10月所創的2007年來高位，債市尾盤時約為4.27%，日內升約2個基點，連升二日。

2年期美債殖利率則是在美股盤前下破4.93%，刷新當日低點，日內降約4個基點，早盤時段轉升，盤中一度升破4.98%，午盤又轉降，債市尾盤時約為4.93 %，日內降約4個基點，回吐周三的升幅。

另外，英國公債10年期公債殖利率一度逼近4.75%，創2008年10月以來新高，德國10年期公債殖利率也上逼2011年來的高位。

政經方面，美國商務部17日宣布，為保護該國鋼鐵製造商，將對從中國、德國和加拿大進口的鍍錫鋼板（俗稱馬口鐵）分別加徵122.5%、7.02%和5.29%的反傾銷稅，不過對台灣、英國、荷蘭、韓國及土耳其則不會課徵。

個股方面，美國零售龍頭沃爾瑪（Walmart）17日公布截至7月為止的上季財報，營收與淨利雙雙超出市場預期，並同時上修全年財測，反映仍具有韌性的美國消費者支出，但財務長雷尼（John David Rainey）指出，由於能源成本上漲，加上10月起將要求恢復償還學生貸款，民眾的消費能力在未來一年至18個月內仍可能會受到打擊。對經濟前景的擔憂使沃爾瑪周四下挫2.22%，收在每股155.69美元。

電動車龍頭特斯拉（Tesla）傳出新消息，被命名為「Project Highland」的改款Tesla Model 3傳出已進入試產階段，最快可能下個月開始在中國展開量產，10月可望進行第一批交車。特斯拉周四收黑2.83%，收在每股219.22美元。

大型科技股周四普遍下挫，Meta慘跌9.20美元，跌幅3.13%，收報285.09美元；微軟下挫3.52美元，跌幅1.10%，收在316.88美元；蘋果收黑2.57美元，跌幅1.46%，收在174.00美元；亞馬遜下滑1.09美元，跌幅0.81%，收報133.98美元，而Google則逆勢上漲1.35美元，漲幅1.05%，收在130.46美元。

台股ADR方面，台積電ADR挫跌0.14美元，跌幅0.15%，收在91.64美元；日月光ADR揚升0.02美元，漲幅0.27%，收在7.31美元；聯電ADR上漲0.01美元，漲幅0.15%，以6.74美元作收。

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