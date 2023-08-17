權威期刊:LK-99非超導體 南韓概念股雪崩

7月底南韓研究團隊大肆宣揚發現室溫超導體LK-99，帶動相關題材橫空殺出，接棒AI成為投資人追捧新星。而不到一周，就被證實是一場烏龍。權威期刊《Nature》的最新文章更直言，「LK-99不是超導體」，導致高溫超導線技術公司Sunam在內的南韓超導體概念股17日集體雪崩。

LS電纜和Sunam同步暴跌30%，一路跌停鎖死到收盤，Shinsung Delta Tech盤中大跌13%，Seowon收盤慘跌28.7%，Kiswire收盤跌22.22%，Mobiis收盤跌21.50%。

7月南韓3名科學家組成的研究團隊在論文預印本網站Arxiv發表名為《首個室溫常壓超導體》論文，宣稱找到常溫常壓超導體LK-99。儘管科學界抱持懷疑態度，但仍帶動美國、中國、南韓、台灣等市場的相關概念股先狂飆一波。

可是不但研究團隊主要成員稍後表示，論文存在缺陷，南韓超導低溫學會也接著指出LK-99不具備室溫超導特性。權威性科學期刊《Nature》更在16日發表一篇名為〈LK-99不是超導體—科學偵探如何解開這個謎團〉的專文。這篇文章的作者Dan Garisto曾任職於費米實驗室，是一位有物理學學位的科學作家。

Dan Garisto彙整了各大機構近來的研究結果，披露了LK-99為何會有類似超導行為的謎團。這些科學偵探發現，導致樣品電阻率急劇下降，還能部分懸浮在磁鐵上，其實是由於材料中的雜質，尤其是硫化亞銅。這結論徹底打破LK-99作為史上首個常溫常壓超導體的希望。專家表示，這場風波應該可以到此為止。

（中時新聞網 賴宇萍）

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