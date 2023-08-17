台積設廠利多 熊本將砸巨資完成三大基建

晶圓代工大廠台積電正在日本熊本縣菊陽町蓋晶圓廠，當地視為未來地方發展利多。熊本縣今（17）日公布，預計未來10年將投入總額1,140億日圓（約新台幣253.5億元）用於當地的基礎設施建設，其中包括建設新鐵路、道路與確保半導體製造過程中所需的大量水源等項目。

據日本《熊本日日新聞》報導，根據熊本縣政府的規劃，建設連結JR豐肥線與熊本機場的鐵路，工程造價約為410億日圓（約新台幣91億元）。這條路線預計將從肥後大津站分支出來，希望在半導體相關企業陸續進駐的狀況下，能發揮緩解道路擁塞的效用。

至於新工廠周邊道路的建設工作，預計將花費約300億日圓（約新台幣66.7億元）。除了在日本政府推動的中九州横斷道路中，從合志交流道打造出通往工廠附近的南北連接道路，還要拓寬通往工廠南側的縣道大津植木線，另外也計畫興建一條連接工廠與機場的新規劃道路。

由於擔心熊本北部淨化中心的污水處理能力不足，因此將建造一座新的處理廠來處理工廠廢水。整體公共下水道項目約為280億日圓（約新台幣62億元）。另外，為了減少工廠的地下水使用量，縣政府計畫運用龍門水壩未使用的水，還將建造新的水處理廠和管路，全部工業供水項目預算約為150億日圓（約新台幣33億元）。

為了確保這些項目的財政資源，熊本縣已決定向日本政府提出緊急請求。

（中時新聞網 賴宇萍）

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