5G誇大不實 韓國三大電信業者遭罰8億

韓國反壟斷監管機構表示，已對3家手機電信業者處以總額達336億韓元（約新台幣8億）的罰款，起因是它們都誇大了其5G網路速度的表現，而且還一直廣告比其他競爭對手速度還要快，但實際上都沒有。

據《路透社》17日報導，韓國公平交易委員會（KFTC）指出，這3家韓國公司，即SK Telecom股份有限公司、KT Corp和LG Uplus Corp，除了誇大網路速度之外，還不當宣傳他們的5G網路速度比別家競爭對手快。

公平交易委員會在一份聲明中表示：「這3家電信公司宣傳消費者可以使用目標5G網路速度，但這在實際環境中無法實現，公司在沒有證據的情況下，就宣傳他們的5G網路速度比競爭對手更快。」

為支持消費者繼續提出民事訴訟，這3家移動通信業者所發布的廣告已被監管機構提交給當地法院。SK Telecom和KT Corp拒絕置評。LG Uplus的一位發言人表示，公司正在審查這些制裁措施。

公平交易委員會對SK Telecom處以168億韓元（約4億元新台幣）的罰款，對KT Corp處以139億韓元（3.3億元新台幣）的罰款，對LG Uplus處以28億韓元（約新台幣6673萬元）的罰款。

根據韓國科學與資訊通信部的數據，截至6月，韓國共有3076萬名5G網路用戶，占該國總共8023萬部手機訂閱數的約38%。

文章來源：South Korea fines mobile carriers $25 mln for exaggerating 5G speeds

（ 中時新聞網 張威翔）

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