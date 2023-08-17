美物流巨頭苦吞史詩級加薪 這些公司剉咧等

美國宅配物流大廠UPS勞資協商落幕，拍板17%的鉅額加薪幅度，全職員工時薪跳增至25.75美元（約824元台幣），卡車司機年薪更達17萬美元（約544萬元台幣），彰顯美國當地勞權意識高張，不僅尚在談判中的3大車廠加薪案，資方屈居下風，分析師認為財測恐下修；而被缺工困擾導致建廠延宕的台積電，則因成本增加、員工難管，成海外布局的最大挑戰。

根據UPS與國際卡車司機工會（IBT）的調薪談判結束，雙方簽下｢史詩級合約」，全職卡車司機年薪與福利高達17萬美元，甚至超越科技業工程師。《INSIDER》就報導，大幅調薪消息傳出後，不僅Google搜尋量飆升至69%，Indeed等職缺搜尋論壇上，關於UPS送貨司機的搜索量也暴增50%。

UPS執行長Carol Tomé則在財報會議上表示，調薪合約預計在2周內，也就是最快8月核准生效，並據此調降公司全年營收和獲利目標。

此外，美國汽車工人工會（UAW）與通用、福特和Stellantis等3大車廠的勞資協商，現在仍在進行中，現行的勞資合約將於9/14到期，UAW要求比照3大車廠執行長過去4年的加薪幅度，至少加薪4成。

由於工會揚言，一旦破局就發動罷工，甚至驚動美國總統拜登介入，在14日發出聲明，敦促雙方合作達成公平協議，試圖避免2019年時，通用罷工停擺近6周的惡夢重演，但有分析師指出，勞資雙方對薪資看法差距難縮小，下個月罷工可能性攀升。

花旗分析師麥克利（Itay Michaeli）估計，若工人罷工2周，將各影響通用、福特息稅前獲利（EBIT）各約13億美元、16億美元，若罷工持續5周，衝擊還將擴大到34億美元與40億美元，若罷工期再拉長，缺車等銷售端的衝擊，將自10月中旬起浮現，2大車廠恐被迫調降財測。

此外，台積電的亞利桑那新廠，同樣因勞工問題而傷透腦筋，不僅勞資關係劍拔驽張，導致建廠進度延宕1年，原本當地半導體產業的缺工問題，已經相當嚴重，整體缺口上看100萬人，現在又在其他產業高薪磁吸下，人力供給恐更加緊俏。

就有分析師認為，美國工會相當強勢，成本增加、員工難管理，是台積電海外拓展要面臨最大的挑戰，畢竟外國人不可能配合休假日臨時加班，即使多派台灣人赴海外工作，也只是墊高營運成本，以台積電赴美設廠為例，成本至少貴50％，最後反映在半導體訂價，恐再助長通膨氣焰。

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（旺得富理財網 李宗莉）

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