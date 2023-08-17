官方給力＆人口紅利 印度邁入黃金十年

印度總理莫迪在印度獨立節(8月15日)宣布，政府將推出親民貸款方案，讓都市貧民可以買到屬於自己的房屋，同時也會推出1500億盧比（約新台幣575億元）工匠培訓計畫，協助鄉村地區傳統工匠提升產品品質及拓展銷路，提出「改革、履行、轉變」（Reform、Perform、Transform）。

近5年印度累計1.35億人脫貧，晉升新中產階級，莫迪亦對中產階級施行減稅。政策支持加上人口紅利，印度股市長期前景看俏！

印度股市表現氣勢如虹，2019年迄今每年均為正報酬。野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，印股擁有大量人口紅利、政策支持、經濟動能強勁等基本面利基，加上印度市場與成熟股市相關性較低，後市續航力十足、走勢凌厲有基本面支撐。高盛預估，印度股市2023、2024年EPS成長率分別可達18％、17％，其中非必需消費受惠內需復甦，今年預估年增率達64％。

張繼文進一步表示，印度央行公布2022年度GDP年增率達7.2%，成長優於市場預期6.5%，目前印度人均GDP約2500美元，不到中國的五分之一，加上印度預算案利多與「中國加一(China Plus One)」持續延燒，全球供應鏈移轉、經濟結構的重組、企業獲利表現強勁、龐大人口紅利、消費升級、吸引外資回流，提供「印度崛起」的股市表現。建議投資人視己身風險承受度，單筆搭配定期定額長期布局投資印度，利用印度其與全球低相關係數分散風險，參與長線高速成長行情。

「野村基金(愛爾蘭系列)印度領先股票基金」今年自3月以來淨值走高，由154向上攀升至7月底的192附近。該基金經理人Vipul Mehta，2004年加入野村(愛爾蘭)資產管理團隊，自本基金2007年成立以來即擔任本檔基金經理人迄今，業界資歷長達30年，同時也是亞太區的投資長，基金管理團隊來自於印度，能真正深入了解印度當地文化與企業動向，透過在地觀點，透過由下而上的研究，實際訪查企業，擅長掌握印度優質個股潛力及趨勢，追求長期資本成長機會，成為投資人投資印度的堅強後盾。

至於在台股掛牌的原型印度基金富邦印度(00652)也由3月低點27.2上升到近期相對高點33.1附近。

（時報資訊 任珮云）

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