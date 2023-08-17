俄羅斯盧布震盪 傳祭外匯管制

俄羅斯盧布在周三上升到1美元兌95盧布。就在前一天，俄羅斯央行召開緊急匯率，將基準利率上調350基點，來到12%；目前人們還在猜測，官方還會採取什麼措施，來支撐弱勢的盧布。

周三收盤時，盧布上漲2.7%，至1美元兌94.43盧布。兌歐元匯率上升2.6%，至103.22盧布。兌人民幣上漲2.8%，來到12.88盧布。

本周似乎是盧布今年以來最動盪的一周，先是在周一觸及近17個月新低的101.75，然後在周二早上短暫觸及92.6，收盤在97.09。

分析人士普遍都同意，儘管央行的升息，和緩了頹勢，但是並不足以阻擋盧布的貶值。

消息人士在周三告知路透，俄羅斯當局正在討論。恢復對出口商強制要求出售外匯收入的做法。一位高層消息人士表示，這種改變作法可能「隨時」推出。

有兩位消息人士說，目前仍在討論將出口商至多九成的外匯收入，進行強制要求兌換成盧布。此前在2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭之初，俄羅斯當局也採取類似措施，穩定金融市場。

俄羅斯目前可以支持盧布的措施不多。目前不太可能從烏克蘭撤軍或削減軍費，但是軍費支出的暴增，已持續對盧布造成壓力。

俄羅斯主要出口產品、全球基準的布蘭特原油周三下跌0.2%，至每桶84.76美元。

在連續幾個交易日的波動中，俄羅斯股市周三表現好壞參半。

（時報資訊 張朝欽）