美前財長估美債息續升 10年期將達4.75%

美國前財長桑默斯（Lawrence Summers）16日表示，由於美國政府的預算赤字將成為投資人的關注焦點，預料10年期美債殖利率可能會進一步攀升，未來10年的均值將會達到4.75%。

桑默斯曾於柯林頓（Bill Clinton）時期擔任財政部長，目前於哈佛大學擔任教授，他16日接受媒體採訪時指出，由於政府預算赤字將逐漸成為市場關注焦點，他不認為當前的長期利率水平會立刻達到任何峰值。

他提出三項原因，歸納出10年期美債殖利率將持續攀升，其一是長期通膨率可能會比過去更高，或許會達到2.5%，其二是考慮到美國政府借貸需求不斷增加，實際利率可能會隨著時間的推移逐漸達到1.5%至2%，最後一項因素則是期限溢價，即投資者購買長期證券而不是展期投資短期證券而獲得的補償，通常情況下，這一比例平均約為0.75至1個百分點。

桑默斯指出，將上述三項因素組合起來，未來10年投資人可能會看到10年期美債殖利率來到4.75%，且甚至會繼續走高。

他進一步分析，當前美國經濟已處於一個不同的時代，舉例而言，雇主對勞工的要求較過去更高，但勞工在與企業的談判中越來越有主動權，工資料將持續增長，使產品成本面臨上升壓力，長遠利率水平難以下降。此外，桑默斯預料美國經濟仍會在一段時間內繼續維持強勁，並且不認為經濟衰退會在今年開始。

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