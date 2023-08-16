中國宣布出口管制以來 鎵價飆漲逾50%

中國於今年7月宣布自8月起對鎵及鍺相關物項實施出口管制，自此以來，鎵市場供應緊張，價格已累計飆升逾50%，來到去年10月中旬以來的高點。

今年7月3日，中國商務部及海關總署聯合發布公告稱，為維護國家安全和利益，自8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制，未經許可不得出口。 中國為鎵的主要生產國，根據歐盟數據，全球約94%的鎵供應皆來自中國，美國地質調查局（USGS）亦曾公布數據指出，目前全球鎵的儲量約為27.93 萬噸，而中國握有19萬噸儲量，占全球約68%。

根據國際市調機構Fastmarkets的資料，截止8月9日為止，鎵的交易價格已達到每公斤400美元，為去年10月中旬以來的新高，自7月初中國發布公告以來，價格已飆升逾50%。

外媒報導稱，在中國宣布出口管制後不久，多國企業便準備申請鎵和鍺的出口許可證，全球最大的鎵採購商弗萊伯格複合材料公司（Freiberger Compound Materials）的執行長首便曾表示，由於中國計劃實施出口管制，客戶已開始囤積使用鎵生產的半導體晶圓。

根據新規，中國生產商必須事先獲得許可方得將鎵運往國外，媒體消息稱，中國供應商目前正在等待出口批准，預計批准過程將花費數周的時間。專家指出，中國欲透過出口許可證的方式來確定鎵、鍺出口的最終用戶和用途，以此降低國家安全風險，且由於美國頻頻出手擴大對中國的科技封鎖，因此中國對關鍵金屬實施出口管制亦被視為是反制美國的措施。

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