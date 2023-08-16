Fisker加入特斯拉超充 這點卻有雜音

跟進其他同業，電動車新創公司Fisker周二宣布已和特斯拉簽署協議，將引進特斯拉的「北美充電標準」（North American Charging Standard,NACS），以及後年（2025年）Fisker車主便可使用特斯拉的超充網路。

包括福特和通用等多家汽車製造商已決定放棄「組合充電系統」（combined charging system,CCS）連接器，並轉向特斯拉此前專有的NACS充電設計。

拜登政府原本計畫推動CCS成為美國的電動車充電標準，但隨著更多汽車製造商和電動車充電設備公司決定採用NACS，特斯拉電動車充電技術「一統天下」的霸業正逐漸成形。

由於安裝和維護充電椿所費不貲且報酬率不高，大多數汽車製造商對建設大型充電網路興趣缺缺。

Fisker表示，該公司自2025年起生產的電動車將直接配備NACS充電埠，而其他的Fisker車主可以用轉接器（adapter）來使用特斯拉在美國和加拿大由超過12,000個充電椿組成的公共快充網路。

Fisker並表示，如果客戶希望繼續使用CCS充電技術，公司也將為此提供所需的轉接器。

但有分析師質疑為何要等到2025年，比通用、福特、Rivian和賓士等預計在2024年就使用特斯拉超充網路的同業晚了一年。Fisker發言人尚未對此事發表評論。

（時報資訊 柯婉琇）