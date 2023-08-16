利空不斷 對沖基金8月猛甩中國股票

高盛(Goldman Sachs)在周二出具的一份報告指出，全球的對沖基金正在「積極地」拋售中國股票，主要是由於對中國房地產業的擔憂加劇，以及經濟數據呈現的疲弱態勢。

高盛說，它們在八月初拋售了各種類型的股票，A股尤其賣得較多，佔賣出股票的六成。截至8月14日的10個交易日中，有8天對沖基金是淨賣中國股票。此外，客戶也同時在消化多頭和空頭部位。

這也是自去年十月以來，中國股市最大的上半月淨賣出，並為過去五年最大的股市波動之一。

高盛評估，在7月24日中共政治局開會的前五天，由於對刺激政策抱持希望，買進股票；但是對沖基金在近日出脫了當時購入的約七成股票。

在紐約上市的KraneShares CSI中國網路ETF投資包括騰訊和阿里巴巴等網路企業，八月至今下跌了12%，創下今年二月以來最大跌幅。

近期一系列事件已使中國經濟前景變得黯淡，外界認為中國的政策回應力度不夠。中國在周二公布一系列疲弱的經濟資料，包括工業生產和零售銷售等，突顯出中國經濟面臨多方面更大的壓力，促使人行下調關鍵政策利率，以支撐經濟活動。

碧桂園正在尋求延後一檔債券的利息支付。另一家對房地產產業有相當多業務的大型信託公司中融國際信託，也錯過了一些支付義務。

對沖基金越來越擔心自己對中國的曝險。一份證券檔案顯示，包括Coatue、D1 Capital和老虎環球基金等多家美國對沖基金，在第二季紛紛削減了所持的中國股票部位。

（時報資訊 張朝欽）