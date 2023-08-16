越南版特斯拉VinFast在美上市 狂飆254%

越南電動車製造商VinFast透過借殼上市的方式，於15日開始在那斯達克交易所交易，上市首日股價便飆漲逾250%，市值猛增至850億美元，超越美國三大車廠。

VinFast成立於2017年，為越南最大民營集團Vingroup的控股子公司，自成立之初便肩負著越南對汽車產業的期望，Vingroup集團董事長、越南首富范日旺直言，VinFast是將特斯拉視為主要競爭對手。

VinFast此前曾申請在美國首度公開募股（IPO），不過該公司今年五月宣布，將改由與特殊目的收購公司（SPAC）合併來上市。VinFast透過與Black Spade Acquisition合併，完成在美上市，周二開始在那斯達克交易，自開盤以來其股價一路高歌，盤中最高觸及38.78美元，漲幅超過270%，終場收報37.06美元，漲幅254.64%，市值飆升至850億美元，超越法拉利（Ferrari）、斯特蘭蒂斯（Stellantis）、本田汽車（Honda）、福特汽車（Ford）、通用汽車（General Motors）等大型車企，也讓范日旺的身家一夕之間增加390億美元。

VinFast為了與美國市場的品牌競爭，於2022年公布美國設廠計畫，不過該計畫遭到延宕，直至上個月底，VinFast才宣布北卡羅來納州的製造工廠正式破土動工。該工廠第一階段總投資高達20億美元，分為五個主要生產區，包括車身車間、總裝車間、沖壓車間、塗裝車間和能源中心，預計年產能為15萬輛，將會重點生產VinFast的VF 7、VF 8和VF 9電動車，而工廠未來的擴建和更新則會下一階段確定。

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