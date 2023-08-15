惠譽：可能調降銀行評等 小摩、美銀中箭

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）的分析師15日警告，如果該機構進一步下調對美國銀行業營運環境的評等，屆時也必須調整數十家銀行的評級，摩根大通（JPMorgan Chase，簡稱小摩）及美國銀行（Bank of America）可能會遭到降評。

惠譽分析師沃夫（Chris Wolfe）指出，今年6月時，由於美國債信評等面臨壓力、銀行監管漏洞仍存、升息路徑存在不確定性，惠譽已將美國銀行業營運環境的評等自「AA」降至「AA-」，然而當時並未下調對銀行的評級，因此此舉並未引起市場的關注，但若惠譽再次將銀行業評級由「AA-」 下調至「A+」，便會迫使他們重新評估70多間銀行的評級，雖然此事仍未有定論，但惠譽希望能向市場釋出訊號，表明確有此風險。

沃夫表示，若再次降級至「A+」將會帶來一大問題，即整體行業的評分將低於部分高信評的銀行，包含摩根大通和美國銀行等，然而由於銀行的評級不得高於整體營運環境，在這種情況下，惠譽將被迫調降小摩及美銀的評級，從「AA-」降至「A+」。

且若小摩等大型金融機構遭到降評，惠譽也必須考慮下調所有同業的評級，部分體質較弱的銀行恐會更接近垃圾等級，諸如總部位於佛羅里達州的地區性銀行BankUnited，其目前信評為「BBB」，已處於投資級別的最末端，若再降一級至「BBB-」，將會與垃圾級相去不遠。

至於惠譽降評的時機點以及後續對於銀行的影響，沃夫則拒絕對此進行猜測，僅表示，惠譽屆時必須做出一些決定。

同為三大信評機構之一的穆迪（Moody’s）甫於上周調降十家美國中小型銀行的評等，並警告可能會砍其他17家銀行的信評，而沃夫指出，惠譽是否會下調銀行業營運環境評等則將取決於聯準會的利率決策路徑。

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