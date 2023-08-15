惠譽降級憂慮猛襲銀行股 道瓊收跌361點

美國7月零售銷售數據增幅遠超預期，引發市場對於聯準會持續鷹派的擔憂，復以惠譽示警不排除下調摩根大通等大型銀行的評級，打壓市場風險偏好，華爾街股市15日開低走低，摩根大通、高盛、陶氏化學等成分股領跌道瓊工業指數，四大指數終場皆收黑。

道瓊工業指數大跌361.24點，或1.02%，收34,946.39點；標準普爾指數大跌51.86點，或1.16%，收4,437.86點；那斯達克指數大跌157.28點，或1.14%，收13,631.05點；費城半導體指數重挫61.490，或1.70%，收3,553.960點。

數據方面，美國7月零售銷售月增0.7%，達6,964億美元，增幅遠超預期的0.4%和修正後前值0.3%，且創下今年1月以來最大增幅，顯示高利率環境仍未打壓市場需求，使美元指數和美債殖利率短線拉升。

由於燃料價格上漲，美國7月進口商品價格漲幅也高於預期，月增幅達0.4%，高於市場預期的0.2%和前值負0.1%，為2022年5月以來新高，顯示通膨壓力猶存。

其他經濟數據亦欠佳，美國8月紐約州製造業指數暴跌至-19，顯著低於預期值-1和前值1.1，新訂單和出貨量皆急劇下降，而支付與接收價格等通膨指標則出現反彈。另外，美國8月NAHB房產市場指數降至50榮枯線，顯著低於預期和前值的56，顯示美國房屋建築商信心下滑。

市場靜待周三將出爐的聯邦公開市場委員會（FOMC）7月會議紀要，盼能從中尋得與未來政策路徑相關的暗示。今年FOMC票委、明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 （Neel Kashkari）15日指出，由於通膨仍過高，聯準會尚未準備好結束本輪升息周期，且目前距離降息仍遙遠，他也提倡加強銀行業資本監管，加深地區銀行股的跌勢。

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）的分析師警告，不排除再度下調對美國銀行業的評級，屆時可能會導致數十家美國銀行的信用評級被迫重估，其中包括摩根大通、美國銀行、富國銀行等大型金融機構，導致銀行股15日面色鐵青，四大行齊跌逾2%，其中，美國銀行跌幅最大，重摔3.2%至29.94美元。

個股方面，英國金融時報報導，繼美國科技大廠之後，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國也加入搶購輝達人工智慧（AI）晶片的行列，激勵輝達延續昨日漲勢，周二再漲0.43%，收在每股 439.40 美元。

巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）早前遞交13F持股報告，第二季重押房地產建築商，帶動建築商股上揚，霍頓（D.R. Horton）揚升2.89%，萊納房產（Lennar） 收紅%1.77%，而NVR則漲0.52%。

龍頭科技股15日全面收跌，亞馬遜挫跌2.90美元，跌幅2.06%，收報137.67美元；Meta下滑4.24美元，跌幅1.38%，收在301.95美元；Google收黑1.56美元，跌幅1.18%，收130.27美元；蘋果下跌2.01美元，跌幅1.12%，收在177.45美元；微軟挫跌2.18美元，跌幅0.67%，收321.86美元。

台股ADR方面，台積電ADR收黑1.39美元，跌幅1.49%，收報91.68美元；日月光ADR下滑0.16美元，跌幅2.10%，收在7.45美元；聯電ADR下挫0.13美元，跌幅1.84%，以6.94美元作收。

延伸閱讀

美通膨預期連4降 市場押Fed下次不升息

沙國、阿聯大肆蒐購輝達AI晶片

美日韓峰會18日大衛營登場

華爾街抄底王 搶進台積 重押輝達