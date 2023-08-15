華爾街抄底王 搶進台積 重押輝達

繼索羅斯（George Soros）大舉買進輝達之後，被譽為華爾街「抄底王」的對沖基金大佬泰波（David Tepper）也重押輝達，同時搶購台積電、超微、英特爾等一票先進晶片大廠。

曾在2020年疫情高峰美股狂洩觸底時進場的泰波經營對沖基金Appaloosa Management。該公司近日向美國證交會（SEC）報告，今年第二季大幅增持輝達股票。截至6月底為止，該公司對輝達持股總額達到4.32億美元，使輝達成為該公司投資組合中比重最高的個股。

除了輝達之外，泰波重押的科技大廠還包括Meta、微軟、亞馬遜及Alphabet，而這些大廠都積極投資AI研發。Alphabet旗下谷歌已宣布將AI功能加入搜尋引擎，微軟則是聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI幕後金主，而Meta也在近日推出自家研發的AI晶片。

今年第二季泰波買進的個股還包括台積電、超微、英特爾、高通、Marvell、博通，全都是先進晶片大廠。

今年以來輝達股價漲幅將近200％，使輝達市值衝破1兆美元，就連日前公開反對AI的索羅斯也在第二季大買輝達股票，但巴菲特門徒史拜耳（Guy Spier）卻認為輝達股價太高。

管理規模3.5億美元投資基金的史拜耳近日表示，他不但沒有半張輝達股票，未來也不打算投資輝達，因為他認為眼前輝達股價太高。

史拜耳承襲巴菲特的投資理念，自1997年成立投資管理公司Aquamarine Fund後，年投報率大多在9％以上，超越標普500指數及富時100指數等大盤表現。

雖然史拜耳認為輝達市值過高，但晶片股當中仍有受他青睞的個股，那就是美光。他認為記憶體產業歷經整併後剩下4大巨頭，未來市場競爭趨緩、需求大增將使美光獲利穩定成長。