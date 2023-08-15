川普遭喬治亞州起訴 挨轟「犯罪集團」

美國喬治亞州昨（14）日針對川普是否試圖違法推翻2020年總統選舉喬治亞州開票結果，進行大陪審團審理程序，大陪審團隨後宣布起訴川普與同夥，並指控川普等人行徑宛如「犯罪集團」。這是川普今年以來第4度被起訴，也是他被控推翻大選結果的第2起訴訟案件。

綜合路透社、美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，喬治亞州大陪審團昨日發布長達98頁的起訴書，指控川普試圖推翻2020年該州的總統大選結果。

喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）地區檢察官威里斯（Fani Willis）在歷時兩年多的調查後，向大陪審團提交她的案件及指控。98頁的起訴書內容指出，檢察官一共對川普及同夥共19人提出總計41項罪名，包括偽造文書、組織敲詐勒索，川普本人面臨13項指控。

另外18名遭起訴的人士包括川普任內擔任白宮幕僚長的梅多斯（Mark Meadows）、川普律師朱利安尼（Rudy Giuliani）、伊斯特曼（John Eastman）等人。

這起案件源自於2021年1月2日，川普在電話中施壓喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）「找出」足夠選票，以翻轉他在該州的「小敗」選舉結果，不過拉芬斯伯格拒絕照辦。4天後的1月6日，一票川粉就衝進國會大廈，試圖阻撓議員認證拜登勝選的結果。

起訴書羅列了川普及同夥為了挽回選舉結果而進行的數十件行動，除了恐嚇拉芬斯伯格外，還包括錯誤宣稱選舉詐欺，以及試圖說服該州議員忽視選民意願，指派一批有利於川普的選舉人團。

起訴文件也形容川普等人為「犯罪組織」（criminal organization）的一員，是喬治亞州犯罪「企業」（enterprise）的一部分，美聯社指出，起訴書強烈的措辭令人聯想到黑幫老大及幫派首腦。

起訴書指出：「川普及其他本案中被告，拒絕接受川普已經敗選的結果，他們知情且刻意參與非法改變選舉結果、有利於川普的陰謀。」

檢察官威里斯在記者會上表示，本案被告能在25日中午前主動到案，她計畫要求6個月內進行審判。

川普在喬治亞州遭起訴，是他5個月來第4度遭到起訴，2周前，他才被司法部特別檢察官指控涉嫌共謀推翻選舉。

美聯社指出，儘管喬治亞州的訴訟只針對他涉嫌推翻該州選舉結果的行為，不過該州起訴的對象多達19人，與特別檢察官只起訴川普不同。此外，喬治亞州的案件之所以特別，也在於這不是聯邦訴訟案件，因此就算川普明年勝選、回鍋白宮，也沒有機會赦免自己。

文章來源：Trump, 18 allies indicted in Georgia over 2020 election meddling, the 4th criminal case against him

文章來源：Georgia charges Trump, former advisers in 2020 election case

文章來源：Prosecutors allege Trump and defendants engaged in “criminal enterprise” with 30 unindicted co-conspirators

（中時新聞網 吳映璠）