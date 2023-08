川普遭喬治亞州起訴 挨轟「犯罪集團」

美國喬治亞州昨(14)日針對川普是否試圖違法推翻2020年總統選舉喬治亞州開票結果,進行大陪審團審理程序,大陪審團隨後宣布起訴川普與同夥,並指控川普等人行徑宛如「犯罪集團」。這是川普今年以來第4度被起訴,也是他被控推翻大選結果的第2起訴訟案件。

綜合路透社、美聯社、美國有線電視新聞網(CNN)報導,喬治亞州大陪審團昨日發布長達98頁的起訴書,指控川普試圖推翻2020年該州的總統大選結果。

喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)地區檢察官威里斯(Fani Willis)在歷時兩年多的調查後,向大陪審團提交她的案件及指控。98頁的起訴書內容指出,檢察官一共對川普及同夥共19人提出總計41項罪名,包括偽造文書、組織敲詐勒索,川普本人面臨13項指控。

另外18名遭起訴的人士包括川普任內擔任白宮幕僚長的梅多斯(Mark Meadows)、川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、伊斯特曼(John Eastman)等人。

這起案件源自於2021年1月2日,川普在電話中施壓喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)「找出」足夠選票,以翻轉他在該州的「小敗」選舉結果,不過拉芬斯伯格拒絕照辦。4天後的1月6日,一票川粉就衝進國會大廈,試圖阻撓議員認證拜登勝選的結果。

起訴書羅列了川普及同夥為了挽回選舉結果而進行的數十件行動,除了恐嚇拉芬斯伯格外,還包括錯誤宣稱選舉詐欺,以及試圖說服該州議員忽視選民意願,指派一批有利於川普的選舉人團。

起訴文件也形容川普等人為「犯罪組織」(criminal organization)的一員,是喬治亞州犯罪「企業」(enterprise)的一部分,美聯社指出,起訴書強烈的措辭令人聯想到黑幫老大及幫派首腦。

起訴書指出:「川普及其他本案中被告,拒絕接受川普已經敗選的結果,他們知情且刻意參與非法改變選舉結果、有利於川普的陰謀。」

檢察官威里斯在記者會上表示,本案被告能在25日中午前主動到案,她計畫要求6個月內進行審判。

川普在喬治亞州遭起訴,是他5個月來第4度遭到起訴,2周前,他才被司法部特別檢察官指控涉嫌共謀推翻選舉。

美聯社指出,儘管喬治亞州的訴訟只針對他涉嫌推翻該州選舉結果的行為,不過該州起訴的對象多達19人,與特別檢察官只起訴川普不同。此外,喬治亞州的案件之所以特別,也在於這不是聯邦訴訟案件,因此就算川普明年勝選、回鍋白宮,也沒有機會赦免自己。

