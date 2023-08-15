曾領先台積電！印度的晶片發展毀於一把火

曾領先台積電！印度差一點變晶片大國 發生這件事改變歷史

美國去年10月公布新一輪對大陸晶片的禁令，在陸美晶片大戰越演越烈之際，印度正在大力吸引半導體企業在當地設廠生產，其實，這不是印度首次推動半導體相關計劃，印度80年代曾擁有0.8微米技術，一度領先台灣晶圓代工大廠台積電，但是後來發生了大火意外事件，永遠改變了歷史。

加拿大約克大學副教授沈榮欽曾在今周刊專欄撰文，提及印度半導體發展史，印度早在80年代就打算發展本土半導體製造，而且研究過當時也在發展的南韓、台灣、大陸等經驗，但印度因為沒有工研院電子所，所以由政府出資成立國有半導體製造公司SCL。

印度政府在1984年出資成立半導體製造公司SCL，SCL以國有資金為主，然後也試圖找一些私有資本投入，台積電、聯電則分別在1987年、1980年成立。沈榮欽強調，SCL在1980年代末期迅速升級至0.8微米技術，曾領先台積電，也僅落後最前段的英特爾、日本電信公司NTT和東芝一個世代。

沈榮欽分析，印度半導體發展急轉直下，輸給台灣的「硬傷」是基礎設施與官僚效率，尤其是水電的供應比不上台灣。加上1989年一場大火將SCL廠房燒得一干二凈，起火原因從意外、人為縱火等各種猜測都有。

沈榮欽說，這場火燒掉了印度半導體的希望，等到1997年過了8年之後，才又籌足資金，再度進入半導體產業，但當時台積電急起直追，三星也已經崛起，印度半導體發展以失敗告終。

（中時新聞網 邱怡萱）