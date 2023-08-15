盧布暴跌 俄國央行急開會

盧布在周一暴跌之際，俄羅斯央行突然宣布，周二將召開緊急政策會議；該消息並止住了盧布的大幅貶值。俄羅斯基準股市小幅上漲，然仍低於莫斯科出兵烏克蘭以來的最高點。

在周一盧布大跌之時，俄羅斯總統普丁的經濟顧問斥責了央行，指責其寬鬆政策，稱「盧布貶值和通膨加速的主要根源，是軟弱的貨幣政策」。盧布目前面臨來自俄羅斯日益萎縮的經常帳戶盈餘，以及供過於求的外匯需求沈重壓力。盧布今年以來已跌30%，自烏克蘭戰爭以來，則下跌25%。

在莫斯科交易所，盧布周一一度暴跌到101.75，為近17個月的新低水準。隨後俄羅斯央行宣布，周二召開特別政策會議，並且提高了市場對於升息的預期。

周一稍晚，盧布收復了盤中跌幅，收盤上漲1.8%，兌美元至97.62盧布。

俄羅斯央行上一次是在7月21日，將關鍵利率上調100基點(4碼)，來到8.5%。

以盧布計價的MOEX俄羅斯指數周一上揚0.1%，至3157.1點。以美元計價的RTS指數上漲0.7%，至1008.3點。

BCS分析師Yulia Goldina說，地緣政治風險已習以為常，大家似乎已經習慣了這樣的環境，「MOEX指數上漲的主要原因是盧布貶值，畢竟出口商在MOEX指數中的權重約為60%」。

俄羅斯主要出口產品石油，布蘭特原油下跌0.7%，至每桶86.24美元，距離上周創下的逾7個月新高不遠，但盧布至今仍難以從中受益。

（時報資訊 張朝欽）