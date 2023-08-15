股神首買這族群 「大賣空」本尊放空美股

「股神」巴菲特旗下多元控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）第二季大砍動視暴雪持股70%，並新敲進美國三大房地產開發商。此外，美國部分對沖基金在第二季減持中概股，反映中國經濟與地緣政治等因素影響基金投資策略。華爾街傳奇投資人貝瑞（Michael Burry）則押注看空期權，反映對美股後市看法悲觀。

根據波克夏向美國證券交易所（SEC）提交的13F文件，該公司截至第二季底的持股市值達3,481.94億美元，較第一季底的3,251.09億美元成長。

波克夏新增的D.R. Horton、NVR和Lennar這三檔股票都是地產股，顯示對產業景氣回溫看法樂觀。

在第二季，波克夏加碼兩檔個股，分別是第一資本（Capital One）和西方石油（Occidental Petroleum）。除動視暴雪之外，波克夏亦減持Celanese、雪佛龍、通用汽車和Globe Life，同時出清保險公司Marsh & McLennan、醫療保健公司McKesson和能源公司Vitesse Energy股票。

此外，根據最新披露13F基金持股變化報告，一些美國對沖基金在第二季減持中概股。

Coatue Management減持阿里巴巴、百度、理想汽車、京東、貝殼找房、拼多多等中概股。Moore Capital Management出售所有阿里巴巴持股，D1 Capital Partners則幾乎全數出清阿里巴巴股票。

電影《大賣空》（The Big Short）男主角本尊貝瑞（Michael Burry）的對沖基金Scion Asset Management全數出清阿里與京東持股。

值得注意的是，這位傳奇對沖基金操盤手在第二季買進7.39億美元的Invesco那斯達克100指數ETF賣權及8.86億美元的SPDR標普500指數ETF賣權，押注美股後市可能大跌。在聯準會升息近尾聲和AI狂熱帶動下，由科技巨頭領軍，今年以來標普500指數上漲約17%，那斯達克100指數飆升近40%。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

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