巴菲特Q2押注房屋建築商 大砍動視暴雪

「股神」巴菲特（Warren Buffett）執掌的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）第二季持倉報告出爐，大幅減持動視暴雪70%持股，而新建倉的三支股票均為房地產開發商，顯見該公司看好建築活動回溫。

根據波克夏向美國證券交易所（SEC）提交的第二季13F文件，截至6月30日為止，該公司的持倉市值為3,481.94億美元，高於第一季末的3,251.09億美元。該公司第二季新建倉3檔股票、增持2檔、減持5檔股票，並清倉3檔，其持倉集中度依舊相當高，前十大持倉股占總持倉的91.26%，包含蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂等。

文件顯示，波克夏上季新建倉的3隻股票均為房地產建築商，包含美國銷量最大的房屋建築商霍頓公司（D.R. Horton），約持有597萬股，價值7.26億美元，房屋建築商NVR約1.1萬股，價值7,056.8萬美元，以及另外一家房屋建築商萊納房產（Lennar）約15萬股，價值為1,723.8萬美元。

今年迄今為止，上述三間房地產建築商的的股價皆漲逾30%，表現優於其它規模較小的競爭對手。

波克夏早前公布上季業績時，該公司旗下的住宅建築和改建業務普遍陷入低迷，諸如住宅建商克萊頓房屋（Clayton Homes）以及油漆大廠班傑明摩爾（Benjamin Moore），主因來自於高房貸利率削弱市場需求，但波克夏當時便表示，由於待售房屋的剩餘戶數減少，新建築活動增加，抵銷了前述問題，預估當前環境可能有利於房屋建築商。

波克夏上季再度加碼西方石油（Occidental Petroleum），持倉價值來到131.79億美元，為該公司第六大重倉股，也增持第一資本（Capital One），持倉市值為13.64億美元，並減持將動視暴雪（Activision Blizzard）、雪佛龍（Chevron）、通用汽車（General Motors）、Globe Life 和化工業者 Celanese，其中，波克夏將動視暴雪持股大砍七成。

動視暴雪的股價今年以來上漲了19%，但其與微軟的交易遭遇反壟斷審查，導致進程一再被推遲。在該筆交易宣布後，巴菲特以併購套利的方式買入該股，但交易延宕使他削減了對該公司的持股。

延伸閱讀

巴菲特弟子堅持不買輝達 只投資這大廠

找不到便宜撿…巴菲特現金滿到爆

危機入市加碼買進 這類股巴菲特最愛投資