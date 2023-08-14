科技股漲勢強勁 美股收紅 輝達狂飆7%

投資人靜待美國7月零售銷售數據以及零售巨頭上季財報，華爾街股市14日低開後走勢分歧，大型科技股受到追捧，標普500指數與那斯達克指數在開盤近一小時後轉漲，道瓊工業指數則走勢反覆，盤中曾挫逾百點，終場四大指數皆收紅。

道瓊工業指數小漲26.23點，或0.07%，收35,307.63點；標普500指數上漲25.67點，或0.57%，收4,489.72點；那斯達克指數勁揚143.48點，或1.05%，收13,788.33點；費城半導體指數大漲100.90點，或2.87%，收3,615.45點。

數據方面，紐約聯邦儲備銀行14日公布7月調查報告，內容顯示，美國消費者對未來一年的通膨預期中值從6月的3.8%降至3.5%，創2021年4月以來新低，且為連續第四個月下降，而消費者對未來3年和5年的通膨預期皆從3%降至2.9%。

美國7月零售銷售數據皆於周二出爐，家得寶和沃爾瑪等零售巨頭也將陸續於本周公布第二季財報，得以幫助市場一窺美國消費者支出健康程度；另外，聯準會將於周三發布聯邦公開市場委員會（FOMC）7月會議紀要，市場關注FOMC官員對於未來政策走向的觀點。

市場擔憂美國預算赤字惡化、加大售債力度，推動美債殖利率走升，但長債殖利率在午盤後一度轉跌，2年期美債殖利率最高漲7個基點，上逼4.97%，連漲四日至7月7日以來的五周新高；而10年期美債殖利率則一度漲5個基點至4.21%，刷新去年11月初以來的九個月新高。

政經方面，前達拉斯聯邦儲備銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）周一預測，聯準會9月不會再升息，預料明年中旬有機會啟動降息，但市場仍須對於高通膨保持警惕。

阿根廷總統大選初選於周日登場，極右翼民粹主義候選人米雷伊（Javier Milei）贏得初選，由於其主張廢除央行並把該國貨幣美元化，市場不確定性引發拋售潮，引發「股債滙三殺」，為穩定市場，阿根廷央行宣布升息2,100個基點至118%。

個股方面，摩根士丹利14日發布分析報告指出，預估輝達未來幾季資料中心的營收達到150億美元，未來三至四季的前景強勁，看好近期股價下滑是投資人逢低買入的好機會，將輝達股票的評級設為「增持」，目標價為500美元，帶動輝達猛升7.09%，收在每股437.53美元。

特斯拉中國在14日宣布，即日起將Model Y長續航版起售價從31.39萬元調整至29.99萬元，降價幅度達4.5%，Model Y高性能版從36.39萬元調整為34.99萬元，降價3.8%，市場擔憂中國電動車市場再爆減價戰，特斯拉下滑1.19%，收報每股239.76美元。

龍頭科技股14日全面走升，亞馬遜揚升2.16美元，漲幅1.56%，收報140.57美元；Meta上漲4.55美元，漲幅1.51%，收在306.19美元；Google收紅1.66美元，漲幅1.28%，收在131.83美元；蘋果上揚1.67美元，漲幅0.94%，收報179.46美元；微軟攀升3.03美元，漲幅0.94%，收在324.04美元。

台股ADR方面，台積電ADR上漲1.08美元，漲幅1.17%，收在93.07美元；日月光ADR揚升0.13美元，漲幅1.74%，收報7.61美元；聯電ADR收紅0.09美元，漲幅1.29%，以7.07美元作收。

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