日圓貶破145 寫九個月新低

受到美元升值至一個月高點，美日公債利差擴大使日圓承壓，日圓14日升破145日圓兌一美元，寫下2022年11月以來首見，眼見日圓已貶至日本去年進場干預匯率的程度，日銀接下來是否出手阻貶，成為市場關注焦點。

日圓兌美元14日在亞洲盤貶至145.22，創去年11月10日以來最低，稍晚回升至144.91。今年日圓兌美元累計貶值近10％。

日圓在2022年9月貶至145，日方當時即進場干預，拉抬日圓回升至140左右。

滙豐（HSBC）14日表示，預料日本財務省會在「145到148區間開始出手」，然而若日銀與日本政府此次並未干預，日圓的空頭部位「可能進一步重建」。在日銀7月28日貨幣政策會議之前，空頭部位一度被削減逾30％。

Saxo Markets市場策略師查那納（Charu Chanana）表示，「到目前為止未見口頭干預，這意味在調整貨幣政策以及美國通膨放緩趨勢之後，日方的容忍程度可能升高。」不過查那納指出，「交易商對於145關卡仍謹慎以對。」

三井住友首席策略師宇野大介指出，市場對於干預疑慮將會加深，日本官方可能會口頭干預，不過短期內不太可能真正出手。

自從上月底日銀決議讓殖利率曲線控制政策更具彈性，此後日圓就持續貶值，11日曾短暫觸及145日圓兌一美元。

日銀堅守超寬鬆政策，與全球央行升息趨勢背道而馳，使得其他國家報酬更具吸引力，重壓日圓匯率。

此外，美元兌一籃子主要貨幣的美元指數14日也攀高至103.02，創7月初以來的逾1個月高點，歸因於中國經濟走疲帶動美元的避險需求。

分析師指出，因全球經濟體質出現疑慮（尤其是中國），使投資人買進美元避險，另一方面則是美經濟持續穩健，挹注美公債殖利率上揚。

滙豐銀行表示，美元還受到一個「新因素」支撐，就是市場擔憂美國預算赤字和公債供應，推動美國長期公債殖利率走高。