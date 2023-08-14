調查：亞洲上班族最愛裝忙 這國最認真

你上班的時候是真忙還是瞎忙？近期一份調查指出，在全球的上班族中，亞洲的上班族最會「裝忙」，其中以印度、日本及新加坡名列前三，至於花最多上班時間在認真工作的則是韓國。

根據CNBC於13日報導，辦公通訊軟體Slack與市場調查軟體公司Qualtrics針對18,000名全球上班族調查，其中包含管理階層人員。調查結果顯示，印度、日本及新加坡的上班族，花最多上班時間裝忙，包含開一些看似有用但沒有決策的會議。另一方面，上班時花最少時間裝忙的國家則是韓國及美國，僅利用上班時間的28％假裝忙碌。

Slack的技術傳教士（technology evangelist，協助導入技術的人員）Derek Laney表示，如果主管多以上線時間、發出的電子郵件數量等「看得到的」事物判斷員工的產能，那麼員工為求表現，便會希望呈現出很忙碌的樣態，但員工最後可能因為工時長、須立刻回覆信件等原因感到很有壓力。

舉例來說，有44％的新加坡上班族表示，花太多時間開會及回覆信件大大影響了他們的生產力。Slack也發現，調查中有63％受試者會隨時掛在線上，即便他們根本沒在工作。

該份調查顯示，上班族仍偏好疫情期間普遍使用的非同步辦公，也就是同事們依照自己想要的時間工作。有超過半數的受試者指出，雇主若想要提升生產力，最好的方法就是安排有彈性的時程，也有36％的受試者希望有彈性的工作地點。